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West Bengal 10th Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल 10वीं रिजल्ट कल wbresults.nic.in पर होगा जारी

West Bengal 10th Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा परिणाम 2026 कल 8 मई को सुबह 9.30 बजे घोषित होगा। नतीजे जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

West Bengal 10th Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल 10वीं रिजल्ट कल wbresults.nic.in पर होगा जारी

West Bengal Class 10 Result

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 07 May 2026 12:25 PM IST
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West Bengal 10th Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा परिणाम 2026 कल 8 मई को सुबह 9.30 बजे घोषित होगा। नतीजे जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। पिछले वर्ष यानी 2025 में माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 2 मई को जारी किया गया था। इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 के बीच किया गया था। नतीजे रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट में छात्र का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी।

West Bengal Madhyamik Result 2026 कैसे चेक करें?

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध WBBSE 10th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें।

स्टेप 4: West Bengal 10th Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: अपनी मार्कशीट देखें और पीडीएफ डाउनलोड करें।

स्टेप 6: इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

7 May 2026, 12:25:19 PM IST

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल 10वीं का पासिंग मार्क्स नियम

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कुल मिलाकर कम से कम 34 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जो कि 800 में से 272 अंकों के बराबर है और इसके साथ ही उन्हें प्रत्येक विषय में भी अलग से उत्तीर्ण होना होगा।

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7 May 2026, 12:23:18 PM IST

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल 10वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल 10वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध WBBSE 10th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें।

स्टेप 4: West Bengal 10th Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: अपनी मार्कशीट देखें और पीडीएफ डाउनलोड करें।

स्टेप 6: इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

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7 May 2026, 12:23:18 PM IST

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: 9.71 लाख उम्मीदवारों को 10वीं रिजल्ट का इंतजार

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: इस वर्ष राज्य भर में 2,682 केंद्रों पर लगभग 9.71 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। इनमें से 5,44,606 छात्राएं, 4,26,733 छात्र और एक उम्मीदवार ट्रांसजेंडर श्रेणी में पंजीकृत थे।

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7 May 2026, 12:23:18 PM IST

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: डिजिलॉकर से डिजिटल मार्कशीट कैसे पाएं

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: आजकल डिजिटल इंडिया के दौर में आपको अपनी हार्ड कॉपी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप डिजिलॉकर के जरिए अपनी असली डिजिटल मार्कशीट तुरंत पा सकते हैं:

1. सबसे पहले digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करके खोलें।

2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।

3. अब ‘Issued Documents’ वाले सेक्शन में जाएं।

4. वहां आपको WB Madhyamik का विकल्प चुनना होगा।

5. इसके बाद Madhyamik पर क्लिक करें।

6. सिस्टम द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारियां (जैसे रोल नंबर और पासिंग ईयर) दर्ज करें।

7. आपकी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड होने के लिए तैयार है, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

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