JOBS: 10वीं पास के लिए WCL में बंपर वैकेंसी, 541 क्लर्क पदों के लिए 1 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) ने क्लर्क, स्टोर इश्यू क्लर्क और जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 514 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास स्थायी कर्मचारी 1 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Latest Job Alert 2026: वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक शानदार मौका सामने आया है। WCL कंपनी ने क्लर्क ग्रेड-III, स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड-III और जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर (T&S ग्रेड E) के कुल 514 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यह एक आंतरिक भर्ती है, इसलिए बाहरी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते।
किन पदों पर कितनी रिक्तियां हैं?
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 514 पदों को भरा जाएगा। इसमें सबसे अधिक 422 पद क्लर्क ग्रेड-III के लिए हैं। इसके अलावा 48 पद जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के लिए और 44 पद स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड-III के लिए निर्धारित किए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को NCWA-XI के नियमों के अनुरूप आकर्षक वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
कौन कर सकता है आवेदन? योग्यता व शर्तें
स्थायी कर्मचारी और अनुभव: इस भर्ती के लिए केवल वे ही उम्मीदवार पात्र हैं जो WCL के स्थायी कर्मचारी हैं और जिन्होंने 1 दिसंबर 2026 तक कंपनी में कम से कम 3 साल की सेवा पूरी कर ली हो।
शैक्षणिक योग्यता: सभी तीनों पदों के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिकुलेशन) या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है।
तकनीकी दक्षता: जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड जरूरी है, जबकि क्लर्क पदों के लिए कंप्यूटर दक्षता (MS Word, Excel, PowerPoint) जरूरी होगी। साथ ही ऑनलाइन APR में कम से कम 'Good' रेटिंग होना भी अनिवार्य है।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। सबसे पहले 90 मिनट का ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जूनियर DEO के लिए यह टेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन पर आधारित होगा। इसमें सामान्य वर्ग (UR) के लिए न्यूनतम 50 अंक और SC/ST वर्ग के लिए 40 अंक लाना अनिवार्य है।
इसके बाद क्लर्क और स्टोर इश्यू क्लर्क के लिए 10 अंकों का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट (30 मिनट) होगा, और इनकी मेरिट लिस्ट में शैक्षणिक योग्यता (मैट्रिक के 3, इंटर के 5, ग्रेजुएशन के 7 और पोस्ट-ग्रेजुएशन के 10 अंक) के अंक भी जोड़े जाएंगे। वहीं, जूनियर DEO के लिए टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने का आसान तरीका
पात्र कर्मचारी WCL की आधिकारिक वेबसाइट westerncoal.in पर जाकर 'Careers' और फिर 'Departmental Selection' सेक्शन के माध्यम से संवर्धन पथ पोर्टल खोलें। वहां अपने NEIS नंबर और मोबाइल OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन कर लॉग इन करें। अपनी शैक्षणिक जानकारी भरें, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और सेल्फ अटेसडेट प्रमाण पत्र अपलोड करें और 1 दिसंबर 2026 से पहले फॉर्म फाइनल सबमिट कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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रुचियां
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