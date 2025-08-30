WBSSC : पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने ग्रुप सी व डी के 8477 पदों पर निकाली भर्ती

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने नॉन टीचिंग 8477 पदों पर भर्ती निकाली है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 2,989 गैर-शिक्षण ‘ग्रुप सी’ कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही, 5,488 ‘ग्रुप डी’ कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी।

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 8,477 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। आयोग ने शुक्रवार को कहा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 2,989 गैर-शिक्षण ‘ग्रुप सी’ कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही, 5,488 ‘ग्रुप डी’ कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी। अधिसूचना में एसएससी ने कहा कि उम्मीदवार 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को तीन अप्रैल को बरकरार रखा जिसमें एसएससी द्वारा आयोजित 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा के तहत भर्ती किए गए 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियों को अमान्य करार दिया गया था।

इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर को जारी होगा। 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट युवा इसमें आवेदन कर सकेंगे।