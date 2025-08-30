WBSSC Vacancy 2025: West Bengal WB SSC Group C and D Recruitment 2025 Notification 8477 Vacancies Announced WBSSC : पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने ग्रुप सी व डी के 8477 पदों पर निकाली भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़WBSSC Vacancy 2025: West Bengal WB SSC Group C and D Recruitment 2025 Notification 8477 Vacancies Announced

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने नॉन टीचिंग 8477 पदों पर भर्ती निकाली है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 2,989 गैर-शिक्षण ‘ग्रुप सी’ कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही, 5,488 ‘ग्रुप डी’ कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाताSat, 30 Aug 2025 11:36 AM
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 8,477 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। आयोग ने शुक्रवार को कहा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 2,989 गैर-शिक्षण ‘ग्रुप सी’ कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही, 5,488 ‘ग्रुप डी’ कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी। अधिसूचना में एसएससी ने कहा कि उम्मीदवार 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को तीन अप्रैल को बरकरार रखा जिसमें एसएससी द्वारा आयोजित 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा के तहत भर्ती किए गए 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियों को अमान्य करार दिया गया था।

इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर को जारी होगा। 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट युवा इसमें आवेदन कर सकेंगे।

एमटीएस व क्लर्क समेत 394 पदों पर भर्ती के लिए कल आवेदन की अंतिम तिथि

आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) नई दिल्ली में निकाली गई 394 पदों पर भर्ती के लिए कल 31 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। इस भर्ती के तहत ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर भर्ती होगी। ग्रुप ए रिसर्च ऑफिसर, ग्रुप बी में स्टाफ नर्स, असिस्टेंट और ग्रुप सी में एलडीसी व यूजीसी, एमटीएस के पदों पर भर्ती होगी। कुल पदों की संख्या 394 है। इच्छुक उम्मीदवार ccras.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

