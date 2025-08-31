WBSSC Recruitment 2025: 8000 से अधिक नॉन टीचिंग पदों पर निकली सरकारी नौकरी, यहां देखें डिटेल्स

WBSSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आठ हजार से अधिक नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

WBSSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आठ हजार से अधिक नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) की ओर से नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए ग्रुप सी (क्लर्क) के 2989 पद और ग्रुप डी के 5488 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाना होगा। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रकिया 16 सितंबर 2025 शाम 5 बजे से शुरू होगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तय की गई है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान 31 अक्टूबर 2025 रात 11:59 बजे तक कर सकते हैं। भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तारीखें- आवेदन शुरू होने की तिथि- 16 सितंबर 2025

आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि- 31 अक्टूबर 2025

ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि- 31 अक्टूबर 2025

वैकेंसी डिटेल्स- 1. ग्रुप सी (क्लर्क)- 2989 पद

2. ग्रुप डी- 5488 पद

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट westbengalssc.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।