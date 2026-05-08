WBBSE 10th Madhyamik Result 2026: माध्यमिक 10वीं का रिजल्ट जारी, अब साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम कैसे चुनें?
WBBSE 10th Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने आज कक्षा 10वीं यानी 'माध्यमिक' परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम चुनें?
wbresults.nic.in, WBBSE West Bengal Madhyamik 10th Result 2026: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने आज कक्षा 10वीं यानी 'माध्यमिक' परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। WBBSE Madhyamik Result 2026 Linkबोर्ड की वेबसाइटों पर अपना रिजल्ट देखने के बाद अब छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि— "10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम चुनें?" यह फैसला केवल नंबरों के आधार पर नहीं, बल्कि छात्र की रुचि और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। सही स्ट्रीम चुनना आपके पूरे करियर की नींव रखता है। आइए समझते हैं कि आपके पास कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं। WBBSE Madhyamik Result 2026 Live Updates
1. साइंस स्ट्रीम: तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्र के लिए
अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे विषयों में दिलचस्पी है, तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए बेहतरीन है। इसमें दो मुख्य ग्रुप होते हैं— मेडिकल (PCB) और नॉन-मेडिकल (PCM)। इसके जरिए आप डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यह स्ट्रीम काफी मेहनत और निरंतर पढ़ाई की मांग करती है, इसलिए इसे तभी चुनें जब आपकी इन विषयों में गहरी रुचि हो।
2. कॉमर्स स्ट्रीम: बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया
अगर आपको संख्याओं से खेलना, अर्थव्यवस्था को समझना और बिजनेस मैनेजमेंट पसंद है, तो कॉमर्स आपके लिए सही चुनाव है। इसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जैसे विषय पढ़ने होंगे। इसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS), इन्वेस्टमेंट बैंकर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में बड़ा नाम कमा सकते हैं।
3. आर्ट्स / ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम: क्रिएटिविटी और सिविल सेवा
अक्सर छात्रों को लगता है कि आर्ट्स वही लेते हैं जिनके नंबर कम आते हैं, लेकिन यह एक गलत धारणा है। आज के समय में आर्ट्स सबसे विविध करियर विकल्प प्रदान करता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। यदि आप यूपीएससी (UPSC) के जरिए आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, या फिर पत्रकारिता, कानून (Law), और डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो यह स्ट्रीम सर्वोत्तम है।
4. वोकेशनल कोर्स और आईटीआई
अगर आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं या टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो 10वीं के बाद वोकेशनल कोर्सेज या आईटीआई एक बेहतरीन विकल्प हैं। इसमें इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, फैशन डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे सैकड़ों कोर्सेज उपलब्ध हैं।
स्ट्रीम चुनते समय इन 3 बातों का रखें खास ख्याल
खुद की रुचि पहचानें: दूसरों की देखा-देखी या माता-पिता के दबाव में स्ट्रीम न चुनें। यह देखें कि आपको किस विषय को पढ़ने में आनंद आता है।
क्षमताओं का आकलन करें: अगर आपको गणित कठिन लगता है, तो इंजीनियरिंग की राह चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचानें।
करियर काउंसलर की मदद लें: यदि आप असमंजस में हैं, तो किसी विशेषज्ञ या स्कूल के शिक्षकों से बात करें। वे आपके व्यक्तित्व के अनुसार सही सलाह दे सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
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