wbresults.nic.in 2026: पश्चिम बंगाल 10वीं का रिजल्ट जारी, बिना इंटरनेट के भी SMS से देखें अपना स्कोरकार्ड
WBBSE Madhyamik 10th scorecard via SMS: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने वर्ष 2026 की माध्यमिक (कक्षा 10वीं) परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। SMS सेवा का भी पुख्ता इंतजाम किया है, ताकि वे छात्र भी अपना रिजल्ट देख सकें जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
West Bengal Madhyamik 10th result 2026 direct link: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के लाखों छात्रों के लिए आज का दिन खुशियों और नई शुरुआत का संदेश लेकर आया है। WBBSE West Bengal 10th Result 2026 Linkबोर्ड ने वर्ष 2026 की माध्यमिक (कक्षा 10वीं) परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। माध्यमिक परिणामों का लिंक अब सक्रिय हो चुका है और छात्र अपने नतीजे विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख सकते हैं। इस साल बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए न केवल ऑनलाइन वेबसाइट, बल्कि SMS सेवा का भी पुख्ता इंतजाम किया है, ताकि वे छात्र भी अपना रिजल्ट देख सकें जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। WBBSE Madhyamik Result 2026 Live Updates
रिजल्ट चेक करने की आधिकारिक वेबसाइटें
बोर्ड ने तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए कई सर्वरों पर रिजल्ट उपलब्ध कराए हैं। छात्र निम्नलिखित वेबसाइटों पर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
wbresults.nic.in
wbbse.wb.gov.in
जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, आपको 'Madhyamik Pariksha Result 2026' का लिंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके अपन डिटेल्स भरें और सबमिट करें।
SMS से रिजल्ट कैसे देखें? (बिना इंटरनेट के)
यदि वेबसाइट पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण पेज नहीं खुल रहा है, तो आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। यह सबसे आसान और तेज़ तरीका है:
स्टेप 1: अपने मोबाइल का 'Message' ऐप खोलें।
स्टेप 2: टाइप करें— WB10 <स्पेस> अपना रोल नंबर (उदाहरण के लिए: WB10 123456789)।
स्टेप 3: इस मैसेज को 5676750 पर भेज दें।
स्टेप 4: कुछ ही पलों में आपका विषयवार अंक (Subject-wise Marks) और पासिंग स्टेटस आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आ जाएगा।
पासिंग क्राइटेरिया और ग्रेडिंग सिस्टम
पश्चिम बंगाल बोर्ड ने इस साल भी मूल्यांकन में पारदर्शिता बनाए रखी है। सफल होने के लिए छात्रों को कुछ बुनियादी नियमों को पूरा करना अनिवार्य था:
न्यूनतम अंक: प्रत्येक विषय में पास होने के लिए कम से कम 25% अंक लाना जरूरी है।
थ्योरी और प्रैक्टिकल: छात्रों को 90 अंकों की थ्योरी और 10 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन दोनों में मिलाकर कम से कम 25 अंक प्राप्त करने होते हैं।
ग्रेडिंग प्रणाली: बोर्ड 'AA' से 'D' तक की ग्रेडिंग प्रदान करता है। 'C' ग्रेड या उससे ऊपर अंक पाने वाले छात्रों को ही सफल माना गया है। जिन छात्रों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, उनके लिए 'D' ग्रेड (सफल नहीं) का प्रावधान है।
रिजल्ट के बाद: स्क्रूटनी और सप्लीमेंट्री का मौका
यदि आपको लगता है कि किसी विषय में आपके नंबर उम्मीद से कम आए हैं, तो आप 'Post Publication Review' (PPR) या 'Post Publication Scrutiny' (PPS) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी बोर्ड जल्द ही साझा करेगा। इसके अलावा, जो छात्र एक या दो विषयों में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए बोर्ड 'सप्लीमेंट्री परीक्षा' का आयोजन करेगा ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष खराब न हो।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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