WBPSC Clerkship Result 2025: डब्ल्यूबीपीएससी क्लर्कशिप रिजल्ट 2025 psc.wb.gov.in पर जारी, Direct Link

Wed, 15 Oct 2025 05:41 PM

WBPSC Clerkship Result 2025: पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) ने क्लर्कशिप (पार्ट-1) परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि, कुल 89,821 उम्मीदवारों ने प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पास कर लिया है और अब वे बाद की पार्ट-II परीक्षा में शामिल के पात्र हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट psc.wb.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

डब्ल्यूबीपीएससी (WBPSC) क्लर्कशिप भर्ती प्रारंभिक (पार्ट-1) कंप्यूटर-आधारित परीक्षा 16 और 17 नवंबर, 2024 को पूरे राज्य में आयोजित की गई थी। चयनित उम्मीदवारों को अब क्लर्कशिप (पार्ट-II) परीक्षा की तैयारी करनी होगी, जो इन प्रतिष्ठित सरकारी क्लर्क पदों के लिए चयन प्रक्रिया में निर्णायक चरण होगा।

डब्ल्यूबीपीएससी क्लर्कशिप कटऑफ मार्क्स - 1. जनरल कैटेगरी- 49

2. ओबीसी-ए- 48

3. ओबीसी-बी- 48

4. एससी- 47

5. एसटी- 29

WBPSC Clerkship Result 2025: डब्ल्यूबीपीएससी क्लर्कशिप 2025 रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें? जो अभ्यर्थी पार्ट-I परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट psc.wb.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “Results” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको WBPSC Clerkship Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर डब्ल्यूबीपीएससी क्लर्कशिप रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप डब्ल्यूबीपीएससी क्लर्कशिप रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।