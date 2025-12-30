WBP Constable Result 2025: पश्चिम बंगाल पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2025 prb.wb.gov.in पर जारी, डाउनलोड स्कोरकार्ड

संक्षेप: WBP Constable Result 2025: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने कॉन्स्टेबल पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। पीईटी और पीएमटी के लिए 60,170 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है।

West Bengal Police Constable Result 2025 Download: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने कॉन्स्टेबल पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। वे सभी उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के साथ ही सफल उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन कर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने पीएमटी एवं पीईटी के लिए चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है। पीईटी और पीएमटी के लिए 60,170 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

WBP Constable Result 2025: कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. सबसे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Recruitment' टैब पर क्लिक करें।

3. अब "Result of Written Examination for Recruitment to the post of Constables in West Bengal Police 2024-25" के लिंक को चुनें।

3. एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

4. डिटेल्स भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

5. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

अगला चरण: शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PMT) लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगले चरण में शारीरिक माप परीक्षण (PMT) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) शामिल है। बोर्ड की ओर जारी नोटिस में पीईटी और पीएमटी की संभावित तिथि 8 जनवरी 2026 है। इसके लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने की परीक्षाएं की तारीखें अपनी संभावित तिथि 2 जनवरी 2026 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट बोर्ड ने रिजल्ट के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों (General, OBC, SC, ST) के लिए कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं। मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई है। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य पश्चिम बंगाल पुलिस बल में 11,749 रिक्त पदों को भरना है, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।