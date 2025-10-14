WBP SI Answer Key 2025: पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई आंसर-की 2025 का इंतजार, ऐसे कर सकेंगे चेक

संक्षेप: WBPRB SI answer key 2025: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) की ओर से जल्द ही डब्ल्यूबी एसआई परीक्षा 2025 की आंसर की को जारी किया जाएगा। डब्ल्यूबी एसआई परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया गया था।

West Bengal Police WBPRB SI answer key 2025: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) की ओर से जल्द ही डब्ल्यूबी एसआई परीक्षा 2025 की आंसर-की को जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को आंसर-की का इंतजार है। अभ्यर्थी डब्ल्यूबी एसआई परीक्षा 2025 की आंसर-की पीडीएफ को आधिकारिक वेबसाईट prb.wb.gov.in पर जाकर डाउनलोड और चेक कर सकेंगे। डब्ल्यूबी एसआई परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 464 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

आंसर-की के जरिए अभ्यर्थी अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे और आंसर-की परीक्षा के अगले चरण की तैयारी शुरू करने में मदद करेगी। WBP SI आंसर-की जारी होने के साथ ही, WBPRB आपत्ति विंडो भी खोलेगा जिसके माध्यम से उम्मीदवार आंसर-की में किसी भी प्रकार की गलती होने पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

अगर उम्मीदवारों को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों को हर एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए फीस देनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

WBP SI Answer Key 2025: उम्मीदवार पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई आंसर-की 2025 कैसे चेक कर सकते हैं- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई आंसर-की 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आंसर की आ जाएगी।

6. अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें।