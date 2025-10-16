WB Police SI answer key 2025: पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई आंसर-की 2025 prb.wb.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: West Bengal Police SI Answer Key 2025: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) की ओर से आज 16 अक्टूबर 2025 को डब्ल्यूबी एसआई परीक्षा 2025 की आंसर की को जारी कर दिया गया है।

WBP SI Preliminary Answer Key 2025: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) की ओर से आज 16 अक्टूबर 2025 को डब्ल्यूबी एसआई परीक्षा 2025 की आंसर-की को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी डब्ल्यूबी एसआई परीक्षा 2025 की आंसर-की पीडीएफ को आधिकारिक वेबसाईट prb.wb.gov.in पर जाकर डाउनलोड और चेक कर सकते हैं। डब्ल्यूबी एसआई परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 464 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

WBP SI Preliminary Answer Key 2025 Direct Link आंसर-की के जरिए अभ्यर्थी अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं और आंसर-की परीक्षा के अगले चरण की तैयारी शुरू करने में मदद करेगी। WBP SI आंसर-की जारी होने के साथ ही, WBPRB आपत्ति विंडो भी ओपन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से उम्मीदवार आंसर-की में किसी भी प्रकार की गलती होने पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के साथ उत्तर का ध्यान से मिलान करें और यदि कोई गलती हों, तो उन्हें डॉक्यूमेंट के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड पर दर्ज करें। आपत्ति 16 अक्टूबर 2025 से 07 (सात) दिनों के भीतर ई-मेल answerkeywbprb10@gmail.com के माध्यम से दर्ज करें। यदि आपत्ति ऊपर दिए गए ईमेल आईडी के अलावा किसी अन्य ई-मेल आईडी पर भेजी जाती है, तो उस पर बोर्ड द्वारा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

WBP SI Answer Key 2025: उम्मीदवार पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई आंसर-की 2025 कैसे चेक कर सकते हैं- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक पश्चिम बंगाल पुलिस एसआई आंसर-की 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आंसर की आ जाएगी।

6. अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें।