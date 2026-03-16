West Bengal JELET 2026 : शेड्यूल जारी, इंजीनियरिंग और फार्मेसी के सेकंड ईयर में सीधे एडमिशन पाने का मौका
West Bengal JELET 2026 का आधिकारिक शेड्यूल जारी हो गया है। 13 जून को परीक्षा और 19 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू। इंजीनियरिंग व फार्मेसी सेकंड ईयर एडमिशन की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
West Bengal JELET 2026 : इंजीनियरिंग और फार्मेसी के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाने का सपना देख रहे नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार खबर है। अगर आपने इंजीनियरिंग या फार्मेसी में डिप्लोमा किया है, या फिर बीएससी की डिग्री हासिल की है, और अब आप सीधे बैचलर डिग्री के दूसरे साल में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका आ गया है। पश्चिम बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) ने जॉइंट एंट्रेंस लेटरल एंट्री टेस्ट (JELET) 2026 का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा उन होनहार छात्रों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो बिना पहला साल पढ़े सीधे सेकंड ईयर से अपनी बीटेक (BTech), बीई (BE) या बीफार्मा (BPharm) की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। आइए, इस अहम परीक्षा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को तफ्सील से समझते हैं।
क्या हैं परीक्षा और रजिस्ट्रेशन की अहम तारीखें?
बोर्ड की तरफ से जारी किए गए ताज़ा नोटिफिकेशन के मुताबिक़, JELET 2026 की परीक्षा 13 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं, जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 19 मार्च 2026 से शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आख़िरी तारीख़ का इंतज़ार किए बिना वक़्त रहते अपना फॉर्म भर लें, ताकि आख़िरी वक़्त की तकनीकी परेशानियों और वेबसाइट के सर्वर क्रैश जैसी दिक्कतों से बचा जा सके।
आख़िर क्या है JELET और यह क्यों है इतना जरूरी?
अब सवाल यह उठता है कि आख़िर यह JELET है क्या और यह छात्रों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? दरअसल, जॉइंट एंट्रेंस लेटरल एंट्री टेस्ट पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा का डिज़ाइन ही कुछ इस तरह किया गया है कि यह योग्य उम्मीदवारों को सीधे अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के दूसरे साल या तीसरे सेमेस्टर में एंट्री दिला सके। राज्य भर की तमाम नामी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तथा कॉलेजों में बीटेक, बीई और बीफार्मा जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में लेटरल एंट्री के ज़रिए एडमिशन पाने का यह सबसे प्रामाणिक रास्ता है। जो छात्र इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फार्मेसी में पहले ही तीन साल का डिप्लोमा कर चुके हैं, उनके लिए यह परीक्षा उनके समय की बचत करती है और उनके करियर को एक नई उड़ान देने का काम करती है।
कौन कर सकता है इस परीक्षा के लिए आवेदन? (पात्रता)
इस परीक्षा में बैठने के लिए कुछ खास पात्रता मापदंड तय किए गए हैं। JELET 2026 के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फार्मेसी में तय किए गए न्यूनतम अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा की डिग्री हो। इसके अलावा, वो छात्र भी इस परीक्षा के लिए पूरी तरह योग्य माने जाते हैं, जिन्होंने बीएससी (B.Sc) की डिग्री हासिल की है, बशर्ते उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कम से कम एक विषय के रूप में गणित (Mathematics) को ज़रूर पढ़ा हो। साथ ही, उम्मीदवारों को परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताई गई राष्ट्रीयता और अन्य शैक्षणिक योग्यताओं की शर्तों को भी पूरा करना होगा। इसलिए, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना बेहद ज़रूरी है।
कैसे पूरी करें आवेदन की प्रक्रिया?
अब बात करते हैं कि इस परीक्षा के लिए आवेदन कैसे किया जाए। जैसे ही 19 मार्च 2026 को रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगी, छात्र आधिकारिक WBJEEB पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया बेहद आसान और यूज़र-फ्रेंडली रखी गई है:
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. रजिस्ट्रेशन: वहां अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल) देकर खुद को रजिस्टर करना होगा।
3. एप्लीकेशन फॉर्म: इसके बाद, JELET 2026 का मुख्य एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपके शैक्षणिक और अन्य ज़रूरी विवरण मांगे जाएंगे।
4. दस्तावेज़ अपलोड करें: फॉर्म भरने के बाद, आपको अपनी ताज़ा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य मांगे गए ज़रूरी दस्तावेज़ सही फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे।
5. फीस का भुगतान: आख़िर में, तय की गई एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान (डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) करना होगा।
6. कन्फर्मेशन पेज: सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके या उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए यह भी बेहद ज़रूरी है कि वे किसी भी तरह की अफ़वाह पर ध्यान न दें और हर तरह की ताज़ा अपडेट के लिए सिर्फ़ आधिकारिक वेबसाइट पर ही नज़र बनाए रखें। रजिस्ट्रेशन की आख़िरी तारीख़, एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख़ और एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग के शेड्यूल जैसी तमाम अहम जानकारियां इसी पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट की जाएंगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव