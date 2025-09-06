wbjeeb pubdet 2025 round 1 counselling result out check seat allotment process important dates WBJEEB PUBDET काउंसलिंग रिजल्ट 2025: पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, यहां देखें अपना नतीजा, Career Hindi News - Hindustan
WBJEEB ने PUBDET 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र-छात्राएं अब वेबसाइट से अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस देख और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 08:40 PM
पश्चिम बंगाल के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) ने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट बैचलर डिग्री एंट्रेंस टेस्ट (PUBDET) 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड का नतीजा जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर "Examinations" सेक्शन में PUBDET चुनना होगा। इसके बाद “View Round 1 Seat Allotment Result For PUBDET Counselling 2025” लिंक पर क्लिक करके रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। जानकारी भरते ही नतीजा स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है।

बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 10 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। जिन छात्रों को सीट मिलेगी, उन्हें 10 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक अपने-अपने अलॉटेड कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस दौरान अगर कोई छात्र काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर होना चाहता है तो वह भी कर सकता है।

WBJEEB ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन से जुड़ी समय-सारणी और अन्य जरूरी जानकारी के लिए वे सीधे अपने अलॉटेड कॉलेज से संपर्क करें। इस तरह से PUBDET 2025 के पहले राउंड का रिजल्ट निकलने के बाद अब दूसरे राउंड का इंतजार शुरू हो गया है। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के जरिए हजारों छात्रों का दाखिला प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में तय होगा।

