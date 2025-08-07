WBJEE Result 2025 : west bengal jee result delayed due to obc controversy calcutta high court news बंगाल में OBC लिस्ट का बवाल, WBJEE समेत 10 एग्जाम के रिजल्ट लटके; लाखों छात्रों को टेंशन, Career Hindi News - Hindustan
बंगाल में OBC लिस्ट का बवाल, WBJEE समेत 10 एग्जाम के रिजल्ट लटके; लाखों छात्रों को टेंशन

WBJEE Result 2025 : कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश ने वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम समेत 10 परीक्षाओं के रिजल्ट पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे लाखों छात्रों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 05:14 PM
WBJEE Result 2025 : पश्चिम बंगाल के तीन लाख से ज्यादा छात्रों का सपना उस वक्त झटका खा गया जब वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (WBJEE) का रिजल्ट फिर से टल गया। वजह है ओबीसी प्रमाणपत्र को लेकर चल रहा कानूनी पेच, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ कहा कि नए ओबीसी लिस्ट के आधार पर किसी भी परीक्षा की मेरिट लिस्ट नहीं निकाली जा सकती।

आनंदबाजार पत्रिका की रिपोर्ट मानें तो 7 अगस्त को रिजल्ट जारी होने की तारीख तय की गई थी लेकिन गुरुवार को हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक 2010 से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, तब तक किसी भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकलेगा। जस्टिस कौशिक चंद्रा ने कहा कि अगर मेरिट लिस्ट प्रकाशित करनी है, तो पुराने नियमों के हिसाब से ही करनी होगी।

WBJEE समेत 10 परीक्षाओं के रिजल्ट रुके

इस विवाद का असर सिर्फ इंजीनियरिंग एंट्रेंस तक सीमित नहीं है। बीफार्मा, बीआर्क, नर्सिंग, पैरामेडिकल, लेटरल एंट्री टेस्ट (JELET), प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की यूजी और पीजी एंट्रेंस समेत कुल 10 परीक्षाएं इस फैसले से प्रभावित हुई हैं।

हाई कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद इतनी तेजी से ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बांटे गए? आवेदन, जांच और प्रमाणन जैसे जरूर कदम कुछ ही दिनों में कैसे पूरे कर लिए गए? इसका मतलब मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया ही सही नहीं थी।

क्यों भड़का हाई कोर्ट

गौरतलब है कि पिछले साल कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट को अमान्य करार दिया था। इसके बावजूद नई सूची के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया, जिसे हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना बताया।

वहीं छात्रों और अभिभावकों में इस फैसले के बाद बेचैनी है। कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया लटकी पड़ी है और लाखों छात्रों का अकादमिक भविष्य अब न्यायिक फैसले के इंतजार में है।

