WBJEE Result 2025: आज जारी होगा पश्चिम बंगाल जेईई 2025 रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे स्कोरकार्ड डाउनलोड

WBJEE Results 2025: वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से आज 7 अगस्त 2025 को वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 (WBJEE 2025) का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट wbjee.nic.in पर चेक कर सकेंगे।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:04 AM
WBJEE Results 2025: वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से आज 7 अगस्त 2025 को वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 (WBJEE 2025) का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था, उन्हें बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट WBJEE 2025 की आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना पड़ेगा।

वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ने एलान किया है कि इस साल का WBJEE परीक्षा परिणाम 7 अगस्त को जारी किया जाएगा। बोर्ड की चेयरपर्सन सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 27 अप्रैल को हुई परीक्षा के नतीजे अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रकाशित किए जा सकेंगे।

परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी, पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक थी। परीक्षा की आंसर की 9 मई 2025 को जारी की गई थी। इसके बाद उम्मीदवारों की 11 मई 2025 तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज की गई थी। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के आधार पर ही फाइनल आंसर की तैयार होगी और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

डब्ल्यूबीजेईई प्रवेश परीक्षा के जरिए राज्य की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्मेसी और आर्किटेक्चर कोर्सेज में दाखिला मिलता है। रिजल्ट के अलावा टॉपरों के नामों का भी ऐलान होगा। WBJEEB की मेरिट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर बनेगी।

WBJEE Exam Result 2025: डब्ल्यूबीजेईई 2025 रिजल्ट/स्कोरकार्ड कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाना होगा।।

2. इसके बाद आपकों होम पेज पर दिए गए "Important Link" सेक्शन में जाना होगा। इसके बाद आपको "Download Rank Card" links पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट/स्कोरकार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने स्कोर को ध्यान से चेक कीजिए।

6. अब आप रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।

7. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट लेना नहीं भूलें।

WBJEE Results
