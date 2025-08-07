WBJEE Result 2025: पश्चिम बंगाल जेईई 2025 रिजल्ट हुआ स्थगित, 3 महीने पहले हुई थी परीक्षा

WBJEE Results 2025: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने आज जारी होने वाली WBJEE रिजल्ट 2025 की घोषणा स्थगित कर दी है। अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने की नई तिथि का इंतजार है।

WBJEE Results 2025: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने आज जारी होने वाली WBJEE रिजल्ट 2025 की घोषणा स्थगित कर दी है। अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने की नई तिथि का इंतजार है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट WBJEE 2025 की आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना पड़ेगा।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अवमानना मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के कारण रिजल्ट स्थगित कर दिया गया है।

टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस कौशिक चंदा ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एंड एलाइड साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम जेईएमएएस-पीजी और अंडरग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट डब्ल्यूबीजेईई के मेरिट लिस्ट वाले उम्मीदवारों से पत्र प्राप्त होने के बाद खुद से संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला शुरू किया है। रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बोर्ड ने 21 मई, 2025 के पिछले न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि रिजल्ट घोषणा और काउंसलिंग सहित प्रवेश प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि स्टे एप्लीकेशन पर डिवीजन बेंच द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता।

परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी, पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक थी। परीक्षा की आंसर की 9 मई 2025 को जारी की गई थी। इसके बाद उम्मीदवारों की 11 मई 2025 तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज की गई थी। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के आधार पर ही फाइनल आंसर की तैयार होगी और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

डब्ल्यूबीजेईई प्रवेश परीक्षा के जरिए राज्य की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्मेसी और आर्किटेक्चर कोर्सेज में दाखिला मिलता है। रिजल्ट के अलावा टॉपरों के नामों का भी ऐलान होगा। WBJEEB की मेरिट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर बनेगी।

WBJEE Exam Result 2025: डब्ल्यूबीजेईई 2025 रिजल्ट/स्कोरकार्ड कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाना होगा।।

2. इसके बाद आपकों होम पेज पर दिए गए "Important Link" सेक्शन में जाना होगा। इसके बाद आपको "Download Rank Card" links पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट/स्कोरकार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने स्कोर को ध्यान से चेक कीजिए।

6. अब आप रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।