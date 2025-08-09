WBJEE Result 2025: After the legal hassle results soon download the score card from wbjeeb.nic.in WBJEE Result 2025: कानूनी पेंच के बाद अब नतीजों का एलान जल्द, ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड, Career Hindi News - Hindustan
WBJEE Result 2025: कानूनी पेंच के बाद अब नतीजों का एलान जल्द, ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

WBJEE Result 202: कई हफ्तों की देरी के बाद WBJEE 2025 रिजल्ट का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है, बोर्ड ने नए मेरिट लिस्ट के साथ परिणाम जारी करने की तैयारी तेज कर दी है।

Sat, 9 Aug 2025
WBJEE Result 2025: पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर में दाखिला लेने के लिए हजारों विद्यार्थियों की धड़कनें तेज हैं। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) अब कभी भी WBJEE 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाकर अपने नतीजे देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

इस बार रिजल्ट जून में आने वाला था, लेकिन ओबीसी की संशोधित राज्य सूची को लेकर लंबित कानूनी मामलों की वजह से इसे टालना पड़ा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पाया कि पहले जारी मेरिट लिस्ट राज्य के आदेश के मुताबिक नहीं थी, जिसके बाद बोर्ड को नया मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया। अब उसी के तहत नया रिजल्ट घोषित होगा।

WBJEE Result 2025 ऐसे डाउनलोड करें

1. आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर WBJEEB 2025 Result लिंक पर क्लिक करें।

3. नया पेज खुलेगा, जहां अपना एडमिट कार्ड नंबर डालें।

4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखेगा।

5. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड और सेव कर लें।

WBJEE पश्चिम बंगाल का राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है, जिसके ज़रिए सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग, फ़ार्मेसी और आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स में दाखिला मिलता है।

