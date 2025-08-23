WBJEE Counselling 2025: शेड्यूल जारी, 28 अगस्त से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन; इन बातों का रखें ध्यान

WBJEE Counselling 2025: इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और फार्मेसी कोर्सेस में दाखिले का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) ने काउंसलिंग 2025 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अब स्टूडेंट्स अपनी पसंदीदा कॉलेज और कोर्स चुनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

WBJEE Counselling 2025: कब-कब क्या होगा?

27 अगस्त 2025: सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर अपलोड होगी।

28 अगस्त - 1 सितंबर 2025: रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और चॉइस-फिलिंग की प्रक्रिया चलेगी।

1 सितंबर 2025: चॉइसेज़ को मॉडिफाई और लॉक करने का आखिरी दिन।

3 सितंबर 2025: पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा।

3 - 7 सितंबर 2025: पहले राउंड के अलॉटेड छात्रों को सीट एक्सेप्टेंस फीस भरकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा।

9 सितंबर 2025: दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा।

9 - 11 सितंबर 2025: नए अलॉटेड छात्रों को फीस पेमेंट और रिपोर्टिंग करनी होगी। इस दौरान स्टूडेंट्स विथड्रॉअल का विकल्प भी चुन सकते हैं।

WBJEE Counselling 2025: किस आधार पर मिलेगा दाखिला?

छात्रों को WBJEE कट-ऑफ 2025, रैंक, दी गई प्राथमिकताएं और सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीट अलॉट की जाएगी। इस बार का रिजल्ट पहले कोर्ट केस के चलते रुका हुआ था, लेकिन अब नई मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें अनिरुद्ध चक्रवर्ती WBJEE 2025 टॉपर बने हैं। WBJEEB ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर ही भरोसा करें।