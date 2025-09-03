WBJEE Counselling 2025 Round 1 allotment result for WBJEE OUT at wbjee.nic.in check here direct link WBJEE Counselling 2025: वेस्ट बंगाल जेईई 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक, Career Hindi News - Hindustan
WBJEE Counselling 2025 Round 1 allotment result for WBJEE OUT at wbjee.nic.in check here direct link

WBJEE Counselling 2025: वेस्ट बंगाल जेईई 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

WBJEE Seat Allotment Result 2025: वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) की ओर से आज 3 सितंबर 2025 को WBJEE 2025 काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 11:45 AM
WBJEE Counselling 2025: वेस्ट बंगाल जेईई 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

WBJEE Seat Allotment Result 2025: वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) की ओर से आज 3 सितंबर 2025 को WBJEE 2025 काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट wbjee.nic.in पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद छात्रों को सीट को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद उन्हें 3 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक उन्हें अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। छात्रों को फीस ऑनलाइन माध्यम से ही भरनी होगी, जिसके लिए उन्हें 3 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक का समय मिलेगा।

यदि छात्र को किसी कॉलेज में सीट आवंटित की जाती है, तो छात्र को 5000 रुपये की सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी होगी। सीट अलॉटमेंट के बाद फीस भरने की प्रक्रिया के बाद, उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर बाकी बची हुई फीस को जमा करना होगा। इसके बाद छात्र अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसका सीट अलॉटमेंट खुद से ही रद्द हो जाएगा और उसे अपग्रेडेशन राउंड (EXIT) में सीट आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

WBJEE Seat Allotment Result 2025: डब्ल्यूबीजेईई 2025 राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे करें चेक-

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbjee.nic.in पर जाएं।

2. इसके बाद होम पर दिए उपलब्ध राउंड 1 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन भरें।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को चेक कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

WBJEE Results
