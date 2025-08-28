WBJEE Counselling 2025: 52 हजार सीटों पर एडमिशन की दौड़, आज से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू

WBJEE Counselling 2025: WBJEEB ने 52 हजार सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स wbjeeb.nic.in पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस-फिलिंग कर सकते हैं।

WBJEE Counselling 2025: पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और फार्मेसी की पढ़ाई करने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB) ने डिग्री कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। आज से स्टूडेंट्स wbjeeb.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन और चॉइस-फिलिंग कर सकेंगे। इस बार लगभग 52 हजार सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया चलेगी।

सीट मैट्रिक्स हो चुका है जारी बोर्ड ने काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स भी जारी किया है, जिसमें हर कॉलेज और कोर्स के हिसाब से सीटों का पूरा ब्योरा दिया गया है। इसी आधार पर स्टूडेंट्स अपनी पसंद का कॉलेज और कोर्स चुन सकेंगे।

कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन? सिर्फ वे उम्मीदवार जिनके पास WBJEE 2025 का वैध स्कोर है, वही इस काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। इसी हफ्ते बोर्ड ने रिजल्ट भी घोषित किया था, जिसमें डॉन बॉस्को स्कूल के अनिरुद्ध चक्रवर्ती ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं सम्यज्योति विश्वास और दिशांत बसु ने दूसरा और तीसरा स्थान पाया।