WBJEE ANM GNM Result 2025: पश्चिम बंगाल ANM, GNM रिजल्ट 2025 wbjeeb.nic.in पर जारी, Direct Link
संक्षेप: WBJEE ANM GNM Result 2025: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने WB ANM (सहायक नर्सिंग और मिडवाइफरी) और GNM (जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी) प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है।
WBJEE ANM GNM Result 2025: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने WB ANM (सहायक नर्सिंग और मिडवाइफरी) और GNM (जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी) प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। WBJEEB ने रैंक कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसे उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
WBJEE ANM GNM Result 2025 Direct Link
Rank Card for JENPAS(UG) 2025 Direct Link
WBJEE ANM GNM Result 2025: रैंक कार्ड ऐसे करें डाउनलोड-
जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अपना स्कोर देखने और आगे की प्रक्रिया के लिए अपनी पात्रता चेक करने के लिए रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ये आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
1. सबसे पहले WBJEEB की आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाएं।
2. होम पेज पर 'WB ANM, GNM Rank Card 2025' डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
3. आवश्यक लॉगिन डिटेल्स, जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि, दर्ज करें।
4. आपका रैंक कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
कट-ऑफ और चयन प्रक्रिया-
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी उम्मीदवारों को रैंक नहीं मिलेगी। WBJEEB काउंसलिंग के लिए कट-ऑफ रैंक या स्कोर निर्धारित करेगा। केवल वे ही उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे जो इस कट-ऑफ को पार कर लेंगे। यह प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन के लिए एक स्टैंडर्ड सिलेक्शन तय करती है।
इस परीक्षा का आयोजन OMR-आधारित प्रारूप में किया गया था। यह रिजल्ट उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो दो साल के ANM कोर्स या तीन साल के GNM कोर्स में एडमिशन चाहते हैं।
बोर्ड ने परिणाम के साथ एक आंसर की भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि फाइनल आंसर की से एक प्रश्न को हटा दिया गया था, जिससे स्कोरिंग और रैंकिंग प्रभावित हो सकती है।WBJEEB ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे बिना देरी किए अपना रिजल्ट देखें और काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए तैयार रहें।