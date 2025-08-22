WBJEE 2025 Toppers List : Anirudh Chakraborty becomes topper see full top 10 list WBJEE 2025 Toppers List : अनिरुद्ध चक्रवर्ती बने टॉपर, देखें पूरी टॉप-10 लिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़WBJEE 2025 Toppers List : Anirudh Chakraborty becomes topper see full top 10 list

WBJEE 2025 Toppers List : अनिरुद्ध चक्रवर्ती बने टॉपर, देखें पूरी टॉप-10 लिस्ट

WBJEE 2025 Toppers List : WBJEE 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। डॉन बॉस्को स्कूल के अनिरुद्ध चक्रवर्ती राज्य के टॉपर बने हैं । यहां देखें टॉप-10 में आने वाले विद्यार्थियों के लिस्ट।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 04:08 PM
share Share
Follow Us on
WBJEE 2025 Toppers List : अनिरुद्ध चक्रवर्ती बने टॉपर, देखें पूरी टॉप-10 लिस्ट

WBJEE 2025 , WBJEE 2025 Toppers List : कई दिनों के इंतजार के बाद आज पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने WBJEE 2025 का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी कर दी। इस साल प्रतियोगिता बेहद कड़ी रही और अलग-अलग बोर्ड से आए मेधावी छात्रों ने अपनी चमक बिखेरी।

WBJEE 2025 Toppers List : टॉपर कौन बना?

डॉन बॉस्को स्कूल, पार्क सर्कस (CISCE) के अनिरुद्ध चक्रवर्ती ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। कल्याणी के रहने वाले सम्यज्योति विश्वास ने दूसरी रैंक हासिल की है, वहीं कोलकाता के रहने वाले दिशांत बसु ने तीसरी रैंक हासिल की है।

WBJEE 2025 , WBJEE 2025 Toppers List : टॉप-10 मेरिट लिस्ट

1. अनीरुद्धा चक्रवर्ती - डॉन बॉस्को स्कूल, पार्क सर्कस (CISCE)

2. सम्यज्योति विश्वास - कल्याणी सेंट्रल मॉडल स्कूल, कल्याणी (CBSE)

3. दिशांत बसु - डीपीएस रुबी पार्क, कोलकाता (CBSE)

4. अरित्रो रे - डीपीएस रुबी पार्क, कोलकाता (CBSE)

5. त्रिशांजीत दोलई - पीयूआरवी इंटरनेशनल स्कूल, दुर्गापुर (CBSE)

6. सग्निक पत्रा - मिदनापुर कॉलेजिएट स्कूल, मिदनापुर (WBCHSE)

7. सम्बित मुखोपाध्याय - बर्धमान मॉडल स्कूल, पूर्व बर्धमान (CBSE)

8. अर्चिस्मान नंदी - डीएवी मॉडल स्कूल, खड़कपुर (CBSE)

9. प्रतिक्ष धानुका - डीपीएस राजरहाट, कोलकाता (CISCE)

10. अर्का बनर्जी - बर्धमान म्यूनिसिपल हाई स्कूल, पूर्व बर्धमान (WBCHSE)

WBJEE 2025 Toppers List : किस बोर्ड ने मारी बाजी?

टॉप-10 में सबसे ज्यादा 6 छात्र CBSE बोर्ड से हैं। इसके अलावा 2 छात्र WBCHSE और 2 छात्र CISCE से हैं।

WBJEE
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।