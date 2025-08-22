WBJEE 2025 Result OUT : West Bengal JEE results and final answer key out toppers list at wbjeeb nic in link here WBJEE Result OUT : डब्ल्यूजेईई 2025 रिजल्ट wbjeeb.nic.in पर जारी, अनिरुद्ध चक्रवर्ती ने किया टॉप, Career Hindi News - Hindustan
WBJEE Results 2025: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा डब्ल्यूबीजेईई 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 01:56 PM
WBJEE Results 2025: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा डब्ल्यूबीजेईई 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया। प्रवेश परीक्षा में डॉन बॉस्को स्कूल के विद्यार्थी अनिरुद्ध चक्रवर्ती ने टॉप किया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट WBJEE 2025 की आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की भी जारी की गई है। एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर परिणाम चेक किया जा सकता है।

परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी, पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक थी। परीक्षा की आंसर की 9 मई 2025 को जारी की गई थी। इसके बाद उम्मीदवारों की 11 मई 2025 तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज की गई थी। उ

डब्ल्यूबीजेईई प्रवेश परीक्षा के जरिए राज्य की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्मेसी और आर्किटेक्चर कोर्सेज में दाखिला मिलता है।

Direct Link

आपको बता दें कि डब्ल्यूबीजेईई के नतीजे 7 अगस्त को जारी होने वाले थे, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बोर्ड को परीक्षार्थियों की नई मेरिट सूची जारी करने का निर्देश दिए जाने के बाद इसे रोक दिया गया था। न्यायालय ने कहा था कि बोर्ड द्वारा जारी सूची ओबीसी आरक्षण पर अदालत के आदेश के अनुरूप नहीं है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि नए ओबीसी लिस्ट के आधार पर किसी भी परीक्षा की मेरिट लिस्ट नहीं निकाली जा सकती। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक 2010 से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, तब तक किसी भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर मेरिट लिस्ट प्रकाशित करनी है, तो पुराने नियमों के हिसाब से ही करनी होगी।

गौरतलब है कि पिछले साल कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट को अमान्य करार दिया था। इसके बावजूद नई सूची के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया, जिसे हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना बताया।

WBJEE Exam Result 2025: डब्ल्यूबीजेईई 2025 रिजल्ट/स्कोरकार्ड कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाना होगा।।

2. इसके बाद आपकों होम पेज पर दिए गए "Important Link" सेक्शन में जाना होगा। इसके बाद आपको "Download Rank Card" links पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट/स्कोरकार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने स्कोर को ध्यान से चेक कीजिए।

6. अब आप रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।

7. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट लेना नहीं भूलें।

WBJEE
