wbjee 2025 jadavpur university seat matrix civil computer science counselling registration

जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल, कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी सीटें? देखें WBJEE 2025 सीट मैट्रिक्स

WBJEE काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच की सीटों पर छात्रों की सबसे ज्यादा नजरें हैं। 1 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाताThu, 28 Aug 2025 06:14 PM
वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (WBJEE) 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब सबकी नजरें राज्य के टॉप कॉलेज में से एक जादवपुर यूनिवर्सिटी पर हैं। इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों की पहली पसंद मानी जाने वाली इस यूनिवर्सिटी में इस साल भी सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जैसे हॉट ब्रांचों में कितनी सीटें हैं, इसे लेकर स्टूडेंट्स में खासा उत्साह है।

WBJEEB की ओर से जारी सीट मैट्रिक्स 2025 के मुताबिक, जादवपुर यूनिवर्सिटी में कई सीटों पर दाखिला होगा। जिन स्टूडेंट्स ने WBJEE 2025 या JEE Main क्लियर किया है, वे काउंसलिंग के जरिए अपनी पसंद का कोर्स चुन सकते हैं।

कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

WBJEE 2025 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों को wbjeeb.nic.in/wbjee पर जाकर लॉगिन करना होगा, फीस भरनी होगी और कॉलेज-कोर्स की चॉइस भरनी होगी।

सीट अलॉटमेंट कब होगा?

  • बोर्ड तीन राउंड की काउंसलिंग कराएगा।
  • पहला सीट अलॉटमेंट रिजल्ट - 3 सितंबर 2025
  • दूसरा राउंड - 9 सितंबर 2025

सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट के रैंक, प्रेफरेंस, कैटेगरी और सीट अवेलेबिलिटी पर आधारित होगा अगर तय तारीख तक एडमिशन कन्फर्म नहीं किया गया, तो सीट कैंसिल हो जाएगी।

