WBCAP Merit List 2025 : खत्म होने वाला है इंतजार, WBCAP UG मेरिट लिस्ट 2025 जल्द; ऐसे करें चेक

WBCAP Merit List 2025 : पश्चिम बंगाल में यूजी एडमिशन की राह देख रहे अभ्यर्थियों को जल्द ही उनकी सीट अलॉटमेंट की जानकारी मिलने वाली है। बहुत जल्द WBCAP UG मेरिट लिस्ट 2025 जारी होने वाला है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 03:08 PM
WBCAP Merit List 2025 : जिस घड़ी का छात्रों को बेसब्री से इंतजार था, वो अब दूर नहीं है। WBCAP (West Bengal Centralised Admission Portal) के जरिए इस साल UG कोर्सेज में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो नियमित रूप से पोर्टल wbcap.in पर नजर रखें, ताकि मेरिट लिस्ट जारी होते ही तुरंत कार्रवाई की जा सके।

कौन देख सकेगा WBCAP UG मेरिट लिस्ट 2025?

सिर्फ वे छात्र जिन्होंने समय पर WBCAP UG एडमिशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वही इस मेरिट लिस्ट को देख पाएंगे। सीट अलॉटमेंट कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया है।

मेरिट लिस्ट में किन जानकारियों को जांचना जरूरी है?

  • जब लिस्ट जारी हो तो छात्र इन अहम विवरणों को जरूर जांच लें
  • अपनी मेरिट पोजिशन (Merit Position)
  • आवंटित कॉलेज का नाम
  • दिया गया कोर्स
  • किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना जरूरी होगा।

ऐसे करें WBCAP UG मेरिट लिस्ट 2025 चेक

1. ऑफिशियल वेबसाइट wbcap.in पर जाएं

2. “UG Admission 2025” सेक्शन पर क्लिक करें

3. अपने रजिस्टर्ड यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करें

4. अपनी मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट डिटेल्स देखें और डाउनलोड करें

5. एडमिशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें

