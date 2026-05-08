WBBSE Madhyamik 10th Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल बोर्ड माध्यमिक रिजल्ट आज wbbse.wb.gov.in पर करें चेक

wbbse madhyamik result 2026 live

WBBSE Madhyamik Result 2026 Live Updates, wbresults.nic.in , result.wbbsedata.com : पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) आज सुबह 10.15 बजे 10वीं माध्यमिक रिजल्ट जारी करेगा। छात्र अपने रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से आधिकारिक वेबसाइट result.wbbsedata.com , wbresults.nic.in, wbbse.wb.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। डब्ल्यूएबी 10वीं माध्यमिक रिजल्ट ( WB Madhyamik Result 2026 ) wbbse.wb.gov.in व wbresults.nic.in के साथ-साथ लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी चेक किया जा सकता है। पिछले वर्ष यानी 2025 में माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 2 मई को जारी किया गया था। इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 के बीच किया गया था। पिछले वर्ष यानी 2025 में माध्यमिक में 86.56 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए थे। बीते वर्ष राजगंज कोरोनेशन हाई स्कूल की स्टूडेंट आद्रिता सरकार ने 696 अंक हासिल कर टॉप किया था। इसके बाद रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यामंदिर, मालदा के छात्र अनुभव बिस्वास और विष्णुपुर हाईस्कूल की छात्र सौम्या पाल ने 694 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे थे। कोटूलपुर सरोज बासिनी बालिका विद्यालय की इशानी चक्रवर्ती 692 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही थीं। स्कूलों को एक दो दिन में अपने-अपने बोर्ड कैंप कार्यालयों से छात्रों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। स्कूल प्रशासन बाद में छात्रों को यह दस्तावेज वितरित करेगा। पश्चिम बंगाल बोर्ड माध्यमिक 10वीं 2026 का रिजल्ट Direct Link : यहां रोल नंबर डालकर करें चेक WB Madhyamik Result 2026: कैसे चेक करें पश्चिम बंगाल माध्यमिक रिजल्ट स्टेप 1. wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर जाएं। स्टेप 2. "Madhyamik Pariksha Annual Result 2026" के लिंक को ढूंढें और क्लिक करें। स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (DD/MM/YYYY फ़ॉर्मेट में) डालें। स्टेप 4. सबमिट करें। स्टेप 5. PDF डाउनलोड करें या भविष्य के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान दें कि यह डिजिटल वर्जन तब तक उपयोग के लिए मान्य रहेगा, जब तक आपके स्कूल से मूल प्रमाणपत्र नहीं आ जाता।

8 May 2026, 06:03:02 AM IST WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: जानें क्या पासिंग मार्क्स WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: डब्ल्यूबीबीएसई 10वीं में स्टूडेंट को पास होने के लिए प्रत्येक विषय में 25 फीसदी मार्क्स या ग्रेड सी की आवश्यकता है। अगर कोई छात्र एक या दो विषय में फेल हो जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल रिजल्ट के बाद जारी किया जाएगा।

8 May 2026, 05:46:50 AM IST WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: बोर्ड टॉपर्स की लिस्ट भी घोषित करेगा WBBSE Madhyamik Result 2026 live: पश्चिम बंगाल माध्यमिक 10वीं रिजल्ट 2026 आज 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होगा। बोर्ड शीर्ष 10 रैंक होल्डर्स के नाम और उनके अंकों की घोषणा करेगा। यह भी बताया जाएगा कि टॉपर किस स्कूल व जिले से हैं।

8 May 2026, 05:24:30 AM IST WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल माध्यमिक परिणाम आज कैसे करें चेक WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल माध्यमिक परिणाम आज कैसे करें चेक - सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- wbresults.nic.in पर जाएं। - होम पेज पर दिखाई देने वाले पश्चिम बंगाल 10वीं परिणाम 2026 लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलेगा। - अपना रोल नंबर और जन्म तिथि या अन्य विवरण दर्ज करें - मार्कशीट एक्सेस करें और उसे डाउनलोड करें। - भविष्य के संदर्भों के लिए प्रिंट आउट ले लें।

8 May 2026, 05:09:27 AM IST WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: पिछले 8 सालों का पश्चिम बंगाल माध्यमिक रिजल्ट WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: जानें पिछले 8 सालों का पश्चिम बंगाल माध्यमिक रिजल्ट 2025 - 86.56 फीसदी 2024: 86.13 प्रतिशत 2023: 86.15 प्रतिशत 2022: 86.60 प्रतिशत 2021: 100 प्रतिशत 2020: 86.34 प्रतिशत 2019: 86.07 प्रतिशत 2018: 85.49 प्रतिशत

8 May 2026, 04:49:51 AM IST WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: पुनर्मूल्यांकन का मिलेगा मौका WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल 10वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें पुनर्मूल्यांकन (re-evaluation) का विकल्प भी दिया जाएगा। वहीं, जो छात्र एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाएंगे, उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे उन्हें एक और मौका मिल सके।

8 May 2026, 04:49:51 AM IST WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: डिजिलॉकर से डिजिटल मार्कशीट कैसे पाएं WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: आजकल डिजिटल इंडिया के दौर में आपको अपनी हार्ड कॉपी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप डिजिलॉकर के जरिए अपनी असली डिजिटल मार्कशीट तुरंत पा सकते हैं: 1. सबसे पहले digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करके खोलें। 2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। 3. अब ‘Issued Documents’ वाले सेक्शन में जाएं। 4. वहां आपको WB Madhyamik का विकल्प चुनना होगा। 5. इसके बाद Madhyamik पर क्लिक करें। 6. सिस्टम द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारियां (जैसे रोल नंबर और पासिंग ईयर) दर्ज करें। 7. आपकी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड होने के लिए तैयार है, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

8 May 2026, 04:49:52 AM IST WBBSE Madhyamik Result 2026 Live: इन वेबसाइट्स पर चेक करें रिजल्ट WBBSE Madhyamik Result 2026 live: इस वेबसाइट्स पर चेक करें रिजल्ट wbbse.wb.gov.in wbresults.nic.in result.wbbsedata.com उपरोक्त दो आधिकारिक वेबसाइट के अलावा रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी देख सकेंगे।