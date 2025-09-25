WBBPE TET Result 2023 : सिर्फ 2.47% हुए पास, लाखों उम्मीदवारों में मायूसी, देखें फाइनल आंसर की
WBBPE TET Result 2023 : पश्चिम बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET-2023) का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in से सीधे लिंक पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
WBBPE TET Result 2023 , WBTET Result 2023 Final Answer Key : शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET)-2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब परीक्षार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस रिजल्ट की मुख्या बातों पर गौर करें तो परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को मायूसी हाथ लगी है क्योंकि इस परीक्षा में शामिल 2,73,147 में केवल 6,754 ही उम्मीदवार सफल हो पाए हैं।
ऐसे करें WBTET 2025 रिजल्ट डाउनलोड
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Important Links” सेक्शन पर क्लिक करें।
- वहां “TET-2023” लिंक पर क्लिक करें।
- अब “Check Result” ऑप्शन पर जाएं।
- अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्मतिथि भरें।
- स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
- रिजल्ट को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
WBTET 2023 : रिजल्ट की बड़ी बातें
कुल रजिस्टर्ड उम्मीदवार: 3,09,054
परीक्षा में शामिल हुए: 2,73,147
कुल सफल उम्मीदवार: 6,754
क्वालिफाई प्रतिशत: 2.47%
इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स के शामिल होने के बावजूद पास होने वालों की संख्या बेहद कम रही है।
यहां डायरेक्ट लिंक से फाइनल आंसर की डाउनलोड करें - WBTET-2023 फाइनल आंसर की
WBTET मार्कशीट में क्या होगा
डाउनलोड की गई WBTET मार्कशीट 2023 PDF में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, कुल अंक, पास/फेल स्टेटस, रैंक और अन्य जरूरी जानकारी शामिल होगी।