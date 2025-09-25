WBBPE TET Result 2023 : सिर्फ 2.47% हुए पास, लाखों उम्मीदवारों में मायूसी, देखें फाइनल आंसर की

WBBPE TET Result 2023 , WBTET Result 2023 Final Answer Key : शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET)-2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब परीक्षार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.wb.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस रिजल्ट की मुख्या बातों पर गौर करें तो परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को मायूसी हाथ लगी है क्योंकि इस परीक्षा में शामिल 2,73,147 में केवल 6,754 ही उम्मीदवार सफल हो पाए हैं।