WBBPE TET Result OUT: पश्चिम बंगाल प्राइमरी टीईटी रिजल्ट 2023 जारी, Direct Link

WBBPE TET Result 2023: पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड (WBBPE) ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार wbbpe.org पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 09:28 PM
WBBPE TET Result 2023: पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड (WBBPE) ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार WBΒΡΕ की आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.org पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के रिजल्ट देखने के लिए, उम्मीदवारों को लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने रिजल्ट के साथ-साथ फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है।

WBBPE TET Result 2023 Direct Link

पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड (WBBPE) ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2023 का आयोजन 24 दिसंबर 2023 में किया था। परीक्षा के लिए कुल 3,09,054 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जिसमें से 2,73,147 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा में सिर्फ 6,754 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 60 प्रतिशत (150 में से 90) प्राप्त करना जरूरी है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग वर्ग के उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत (150 में से 82.5) अंक प्राप्त करने होंगे। 64 उम्मीदवारों को रैंक 1 से लेकर रैंक 10 प्राप्त हुई है।

पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (WB TET) एक वार्षिक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करती है। WB TET परीक्षा में दो पेपर शामिल होते हैं। कक्षा 1-5 के इच्छुक शिक्षकों के लिए पेपर 1, और कक्षा 6-8 तक पढ़ाने के इच्छुक शिक्षकों के लिए पेपर 2। WB प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023-2024 के परिणाम सात वर्षों के लिए मान्य हैं।

पश्चिम बंगाल प्राइमरी टीईटी परीक्षा 2023 रिजल्ट कैसे चेक करें-

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर, 'शिक्षक पात्रता परीक्षा-2023 (टीईटी-2023) के लिए ऑनलाइन आवेदन' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. एक नए पेज पर जाने के बाद, 'शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023' पर क्लिक करें।

स्टेप 4. होमपेज पर 'WB शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें' पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 6. आपका WB TET प्राइमरी 2023 रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

स्टेप 7. भविष्य के लिए इसे चेक करें और डाउनलोड करें।

