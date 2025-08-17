WB SLST Assistant Teacher Recruitment Exam Admit Card released download here WB SLST असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, एडमिट कार्ड जारी; ऐसे करें डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
WB SLST असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, एडमिट कार्ड जारी; ऐसे करें डाउनलोड

WB SLST Assistant Teacher Recruitment Exam: पश्चिम बंगाल में 35726 शिक्षकों की भर्ती के लिए SLST एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 10:45 PM
WB SLST Assistant Teacher Recruitment Exam: पश्चिम बंगाल के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने सेकंड स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट (SLST) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा का आयोजन सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में किया जाएगा। जो उम्मीदवार लंबे समय से इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से राज्य के स्कूलों में कुल 35726 असिस्टेंट टीचर्स की नियुक्ति होगी। इनमें से 23212 पद कक्षाओं 9 और 10 के लिए और 12514 पद कक्षाओं 11 और 12 के लिए तय किए गए हैं। यह पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

WB SLST Assistant Teacher Recruitment Exam: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। उम्मीदवारों को सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां होमपेज पर "SLST Admit Card" का लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी होंगी। इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखना ज़रूरी है। भविष्य में प्रवेश और परीक्षा केंद्र पर यही डॉक्यूमेंट मान्य होगा।

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज होती हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड को ध्यान से चेक करें और यदि किसी प्रकार की गलती मिले तो तुरंत आयोग से संपर्क करें।

WB SLST Assistant Teacher Recruitment Exam: गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष इंतजाम

WBSSC की ओर से बताया गया है कि परीक्षा का आयोजन कड़ी निगरानी में कराया जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। आयोग ने उम्मीदवारों से यह भी अपील की है कि वे एडमिट कार्ड पर लिखे सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।

