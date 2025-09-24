WB NEET UG Counselling 2025 Round 2 Seat Allotment Result OUT at wbmcc.nic.in, download pdf merit list here WB NEET UG Counselling 2025: वेस्ट बंगाल नीट यूजी राउंड-2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
WB NEET UG Counselling 2025 Round 2 Seat Allotment Result OUT at wbmcc.nic.in, download pdf merit list here

WB NEET UG Counselling 2025: वेस्ट बंगाल नीट यूजी राउंड-2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link

WB NEET UG Counselling 2025: वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने डब्ल्यूबी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना नीट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट wbmcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तान Wed, 24 Sep 2025 05:22 PM
WB NEET UG Counselling 2025: वेस्ट बंगाल नीट यूजी राउंड-2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link

inkWB NEET" data-vars-anchor-text="NEET" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">NEET UG 2025 Round 2 Seat Allotment Result: वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) की ओर से डब्ल्यूबी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट wbmcc.nic.in पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को नीट यूजी रोल नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग 24 सितंबर से 29 सितंबर 2025 के बीच करनी होगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे-

1. रिपोर्ट करने से पहले एमसीसी वेबसाइट से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें।

2. वेरिफिकेशन के लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की ऑरिजनल कॉपी तथा फोटोकॉपी साथ ले जाएं।

3. काउंसलिंग शेड्यूल में दी गई निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट करें।

रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

WB NEET UG 2025 Round 2 Seat Allotment Result Direct Link

WB NEET UG Seat Allotment 2025: डब्ल्यूबी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे चेक करें -

1. एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट wbmcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर नीट यूजी काउंसलिंग सेक्शन में क्लिक करें।

3. डब्ल्यूबी नीट यूजी 2025 राउंड-2 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की लिंक पर क्लिक करें।

4. अब अपना लॉग इन फ्रेंडेंशियल और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

4. अब स्क्रीन पर फाइनल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. रिजल्ट के सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें।

6. कॉलेज अलॉट होने के बाद निर्धारित डेट तक कॉलेज रिपोर्ट करें और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवा लें।

कॉलेज ज्वॉइन करने के लिए के जरूरी डॉक्यूमेंट्स -

उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा।

1. सीट अलॉटमेंट लेटर

2. नीट एडमिट कार्ड

3. नीट स्कोर कार्ड : रिजल्ट या रैंक लेटर

4. बर्थ सर्टिफिकेट

5. 10वीं का सर्टिफिकेट

6. 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

7. आईडी प्रूफ (पैन कार्ड/ आधार / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)

8. कास्ट सर्टिफिकेट

