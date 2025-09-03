WB NEET UG Counselling 2025 Round 2 Revised schedule released at wbmcc.nic.in here's how to apply WB NEET UG Counselling 2025: पश्चिम बंगाल नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, देखें डिटेल्स, Career Hindi News - Hindustan
WB NEET UG Counselling 2025: पश्चिम बंगाल नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, देखें डिटेल्स

WB NEET UG Counselling 2025: पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) ने पश्चिम बंगाल NEET UG 2025 राउंड 2 काउंसलिंग शेड्यूल को रिवाइज्ड किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 सितंबर तक जारी रहेगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 01:05 PM
WB NEET UG Counselling 2025: पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) ने पश्चिम बंगाल NEET UG 2025 राउंड 2 काउंसलिंग शेड्यूल को रिवाइज्ड किया है। 27 अगस्त से शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 सितंबर तक जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 11 सितंबर है। पहले यह अंतिम तिथि 29 अगस्त निर्धारित की गई थी।

रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान के बाद सॉफ्टवेयर के द्वारा पहले से निर्धारित कॉलेज और टाइम स्लॉट में उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन 8 से 12 सितंबर 2025 तक होगा। पहले, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है।

अभ्यर्थियों द्वारा सभी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट के साथ आवंटित कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन सीट सरेंडर 13 और 15 सितंबर को होगा। मेरिट लिस्ट 15 सितंबर को जारी की जाएगी। सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन चाॅइस फिलिंग और चाॅइस लॉक करने की प्रक्रिया 15 से 17 सितंबर तक होगी। फाइनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट 22 सितंबर को शाम 4 बजे के बाद जारी की जाएगी।

WB NEET UG Counselling 2025: पश्चिम बंगाल नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करें -

1. WBMCC की आधिकारिक वेबसाइट wbmcc.nic.in पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध WB NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरनी होगी।

4. एक बार हो जाने पर, आवेदन फॉर्म भरें।

5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

6. सबमिट पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड करें।

7. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए डॉक्यूमेंट

1. नीट 2025 एडमिट कार्ड

2. नीट 2025 स्कोरकार्ड

3. कक्षा दसवीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट

4. कक्षा बारहवीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट

5. निवास प्रमाणपत्र

6. कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

7. आय प्रमाणपत्र (अगर लागू हो तो)

8. PwD सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

