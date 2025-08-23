WB NEET UG Counselling 2025: राउंड-1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें

WB NEET UG Counselling 2025: WBMCC ने WB NEET UG 2025 राउंड-1 काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। चयनित उम्मीदवारों को 23, 25 और 26 अगस्त को कॉलेज जाकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Sat, 23 Aug 2025 02:56 PM

WB NEET UG Counselling 2025: मेडिकल कॉलेज में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) ने NEET UG 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने राउंड-1 में हिस्सा लिया था, वे अब अपनी सीट अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

WB NEET UG Counselling 2025: ऐसे करें सीट अलॉटमेंट चेक 1. आधिकारिक वेबसाइट [wbmcc.nic.in](https://wbmcc.nic.in) पर जाएं।

2. होमपेज पर ‘UG Medical & Dental’ टैब चुनें।

3. ‘Candidate Registration and Login’ लिंक पर क्लिक करें।

4. अपना NEET UG रोल नंबर और पासवर्ड डालें।

5. आपकी सीट अलॉटमेंट डिटेल्स स्क्रीन पर दिख जाएंगी।

6. अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

WB NEET UG Counselling 2025: किन सीटों के लिए हुआ अलॉटमेंट? इस काउंसलिंग के ज़रिए स्टेट कोटा, प्राइवेट मैनेजमेंट और NRI कोटा सीटों पर MBBS और BDS कोर्सेज के लिए एडमिशन दिए जा रहे हैं। सीटें उम्मीदवार की रैंक और पसंद के आधार पर अलॉट की गई हैं।

WB NEET UG Counselling 2025: अब क्या करना होगा? जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा। इसके लिए: