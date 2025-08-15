WB NEET UG 2025: MBBS और BDS दाखिले के लिए पहले राउंड के वेरीफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी

WB NEET UG 2025: NEET UG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो गई है। अब आपके पास अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स चुनने का मौका है।

WB NEET UG 2025: पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) ने NEET UG 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। यह सुविधा केवल उन उम्मीदवारों के लिए है, जिन्होंने पंजीकरण किया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की थी। आज WBMCC की वेबसाइट पर प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें शामिल उम्मीदवार ही इस चरण में आगे बढ़ सकते हैं।

उम्मीदवारों को wbmcc.nic.in पर जाकर ‘UG Medical & Dental’ टैब चुनना होगा, फिर NEET UG रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करके अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स को प्राथमिकता के अनुसार चुनना होगा। सभी विकल्प सावधानी से भरने के बाद उन्हें सेव और सबमिट करना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन से बचा जा सके।

17 अगस्त की तारीख अहम WBMCC ने स्पष्ट किया है कि चॉइस फिलिंग का यह चरण 17 अगस्त 2025 तक ही खुला रहेगा। इसके बाद 20 अगस्त 2025 को पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी, उन्हें 21, 22 और 23 अगस्त को रिपोर्टिंग और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।