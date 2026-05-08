WBBSE Madhyamik Result: पश्चिम बंगाल 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, माध्यमिक स्टूडेंट के पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी
WB Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने आज, 8 मई को कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आइए समझते हैं कि इस साल बोर्ड ने पास होने के लिए क्या नियम तय किए हैं।
WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने आज, 8 मई को कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। WBBSE Madhyamik Result 2026 Linkछात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in और wbresults.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, छात्र डिजीलॉकर (Digilocker) के जरिए भी अपना रिजल्ट तुरंत चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी चेक किया जा सकता है। WBBSE Madhyamik Result 2026 Live Updates
इस बार के परिणामों में छात्रों की सबसे अधिक दिलचस्पी 'पासिंग क्राइटेरिया' और 'मार्क्स' की गणना को लेकर है। आइए समझते हैं कि इस साल बोर्ड ने पास होने के लिए क्या नियम तय किए हैं।
जानें पास होने के लिए कितने अंक हैं जरूरी?
पश्चिम बंगाल माध्यमिक (10वीं) की परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बोर्ड के नियमानुसार, छात्रों को 800 में से कम से कम 272 अंक (34%) प्राप्त करने होंगे। यह अंक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर होने चाहिए। पास होने के लिए हर विषय में 'C' ग्रेड या उससे ऊपर का ग्रेड लाना जरूरी है। थ्योरी परीक्षा की बात करें, तो 90 अंकों में से कम से कम 30 अंक लाना आवश्यक है। वहीं, 10 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 3 अंक अनिवार्य हैं। ध्यान रहे कि छात्रों को प्रत्येक विषय के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हिस्सों में व्यक्तिगत रूप से पास होना होगा।
ग्रेडिंग सिस्टम: कैसे तय होंगे आपके ग्रेड?
बोर्ड केवल अंकों के आधार पर नहीं, बल्कि 'ग्रेडिंग सिस्टम' के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करता है।
'AA' ग्रेड: 90 से 100 अंक प्राप्त करने वालों को 'आउटस्टैंडिंग' श्रेणी में रखा जाता है।
'A+' और 'A' ग्रेड: 80-89 और 60-79 अंक पाने वाले छात्रों को ये ग्रेड मिलते हैं।
पासिंग ग्रेड: पास होने के लिए कम से कम 'C' ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि किसी छात्र को 'D' ग्रेड मिलता है, तो उसे सफल नहीं माना जाएगा और उसे सुधार परीक्षा देनी होगी।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप)
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए छात्र इन आसान स्टेप्स को याद रखें:
आधिकारिक पोर्टल wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर 'Madhyamik Pariksha (SE) Results-2026' के लिंक पर क्लिक करें।
अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
कैप्चा कोड भरकर 'Submit' बटन दबाएं।
आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर होगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।
छात्रों के लिए विशेष संदेश
रिजल्ट से पहले तनाव लेना स्वाभाविक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि माध्यमिक के अंक आपके करियर की दिशा तय करने में मदद करते हैं, न कि उसे खत्म। यदि परिणाम उम्मीद के मुताबिक न हों, तो छात्र 'पीपीआर' (PPR - Post Publication Review) या 'पीपीएस' (PPS - Post Publication Scrutiny) के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ उनकी कॉपियों की दोबारा जांच की जाती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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