WB HS Admit Card 2026 जारी, 12वीं बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से होंगी शुरू

संक्षेप: WB HS Admit Card 2026: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने WB HS परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, छात्र सीधे स्कूल से प्राप्त करेंगे हॉल टिकट।

WB HS Admit Card 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) ने WB HS Admit Card 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। यह एडमिट कार्ड उन छात्रों के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है, जो फरवरी 2026 में होने वाली हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों की लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा अब खत्म हो चुकी है।

WB HS Admit Card 2026 जारी WBCHSE ने 28 जनवरी 2026 को कक्षा 12वीं के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। पहले इसकी तारीख 21 जनवरी तय की गई थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। यह एडमिट कार्ड सेमेस्टर IV हायर सेकेंडरी परीक्षा और सेमेस्टर III सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जारी किए गए हैं। बोर्ड की ओर से साफ किया गया है कि एडमिट कार्ड सीधे छात्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होंगे।

छात्र सीधे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे एडमिट कार्ड बोर्ड के अनुसार, WB HS Admit Card 2026 केवल स्कूल लॉगिन के माध्यम से ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्कूल प्रबंधन को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर लॉगिन करके सभी छात्रों के एडमिट कार्ड एक साथ डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। इसके बाद स्कूल द्वारा एडमिट कार्ड प्रिंट कर, हस्ताक्षर और मुहर लगाकर छात्रों को वितरित किए जाएंगे। छात्रों को अपना हॉल टिकट अपने अपने स्कूल से ही प्राप्त करना होगा।

एडमिट कार्ड पर दर्ज विवरण जरूर जांचें WB HS एडमिट कार्ड 2026 परीक्षा के दौरान पहचान का सबसे अहम दस्तावेज है। छात्रों को इसे मिलते ही सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए। इसमें छात्र का पूरा नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, विषयों की सूची, परीक्षा तिथि, फोटो और हस्ताक्षर शामिल होते हैं। यदि किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो तुरंत स्कूल प्राचार्य को जानकारी देकर सुधार प्रक्रिया शुरू करानी होगी।

WB HS परीक्षा तिथि 2026 पश्चिम बंगाल बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 तक चलेंगी। परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाएगी, जिसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा। प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए छात्रों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा।

WB HS रूटीन 2026 : प्रमुख विषय 12 फरवरी 2026 को पहली भाषा, 13 फरवरी को दूसरी भाषा, 17 फरवरी को फिजिक्स और अकाउंटेंसी, 19 फरवरी को गणित, 20 फरवरी को बायोलॉजिकल साइंस, 21 फरवरी को हिस्ट्री और साइकोलॉजी, 23 फरवरी को केमिस्ट्री और 27 फरवरी 2026 को कंप्यूटर साइंस सहित अन्य विषयों की परीक्षा होगी। विषयवार विस्तृत रूटीन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी पीडीएफ में उपलब्ध है।