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'किस्मत कहां ले आई', जहां से BTech करना चाहता था, वहीं बना सिक्योरिटी गार्ड, नौजवान लड़के का इमोश्नल वीडियो वायरल

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान
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जिस कॉलेज में वह कभी BTech में दाखिला लेकर पढ़ाई करने का सपना लेकर पहुंचा था, आज उसी कॉलेज में वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है।

'किस्मत कहां ले आई', जहां से BTech करना चाहता था, वहीं बना सिक्योरिटी गार्ड, नौजवान लड़के का इमोश्नल वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक नौजवान सिक्योरिटी गार्ड का इमोश्नल करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। जिस कॉलेज में वह कभी BTech में दाखिला लेकर पढ़ाई करने का सपना लेकर पहुंचा था, आज उसी कॉलेज में वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। पैसों की तंगी ने उसे अपने ख्वाबों को भूलकर पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि कैसे वह भी उसी कैंपस में हायर एजुकेशन के सपने लेकर आया था, लेकिन पैसे की तंगी ने उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट कर रख दी।

यह पोस्ट इंस्टाग्राम यूजर साहिल ने शेयर की थी। कैप्शन में लिखा था, "जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे, आज वही गार्ड की नौकरी कर रहे हैं।" वीडियो में, साहिल को कॉलेज में एक युवा सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए देखा जा सकता है।

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'स्टूडेंट्स को देखकर कई बार रो पड़ता हूं'

वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि जब वह खुद को उसी कॉलेज में सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में देखता है, जहां कभी छात्र बनने का सपना देखा था, तो मन बेहद भावुक हो जाता है। उसने कहा कि जब कॉलेज के छात्र उससे मिलते हैं, तो कई बार उसके मन में यह ख्याल आता है कि किस्मत कहां से कहां ले आई। उन्होंने कहा कि कई बार वह अंदर ही अंदर रो भी पड़ते हैं।

वीडियो यहां देखें

आर्थिक तंगी ने बदल दी जिंदगी

गार्ड ने बताया कि वह एक समय इस कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लेने आया था। लेकिन धीरे-धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि आगे की पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं रहा। उसने बताया कि वह BSc in 3D Animation एंड Game Design करना चाहता था और इस दिशा में कोशिश भी की, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के कारण सपना अधूरा रह गया। आगे सब कुछ नहीं कर सकते।

3D डिजाइनिंग में था माहिर

सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसे 3D डिजाइनिंग का अच्छा अनुभव है। वह 3D Studio Max, Cinema 4D और ZBrush जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पर काम करना जानता है। उसने कहा कि कॉलेज के कई लॉ स्टूडेंट्स उसे लगातार अपने हुनर को आगे बढ़ाने और दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया।

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इंटरनेट पर सांत्वना और सपोर्ट की बाढ़

वीडियो पर कई सपोर्टिव रिएक्शन आए, कई यूजर्स ने उम्मीद जताई कि उसे अपने सपनों को पूरा करने का एक और मौका मिलेगा। एक व्यक्ति ने कमेंट किया, "कभी हार मत मानो।" दूसरे ने लिखा, "एक दिन सब कुछ होगा।"

एक यूजर ने पूछा, "क्या कोई तरीका है जिससे हम उसकी मदद कर सकें?" दूसरों ने हिम्मत बढ़ाने वाले मैसेज शेयर करते हुए लिखा, "भगवान उसे आशीर्वाद दें। क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं?", "उम्मीद है भाई को वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहता है," और "गुड लक भाई।"

एक कमेंट में लिखा था, "यह गर्व का पल था, भाई। तुम अपनी मेहनत से गुजारा कर रहे हो, भीख मांगकर नहीं। भविष्य में, तुम्हें खुद पर गर्व होगा। समय सब ठीक कर देता है।" एक और यूजर ने कहा, "उम्मीद है यह लड़का जल्द ही बहुत सफल होगा।"

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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