पटवारी से कॉन्स्टेबल तक के लिए प्रयास, 20 बार मिली नाकामी... फिर IPS बन UPSC में किया कमाल
चंदेरी के रहने वाले विवेक यादव ने 20 बार फेल होने के बाद लगातार दूसरी बार यूपीएससी पास किया है। उनके संघर्ष की कहानी बेमिसाल है।
मध्य प्रदेश के चंदेरी के एक मामूली से घर में, एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता को हर सुबह काम पर जाते देखा और अपनी मां को घंटों सिलाई मशीन पर झुककर परिवार की नैया पार लगाते देखा। अपनी भी कामयाबी के लिए वह बच्चा लगातार प्रयास करता रहा। आज उस बच्चे ने अपने इसी खामोश संघर्ष को एक ऐसी शानदार कहानी में बदल दिया है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 487 हासिल कर विवेक ने इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह कामयाबी रातों-रात नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे सालों की नाकामियां, बार-बार की हार और कभी हार न मानने की एक ऐसी जिद छिपी है, जो किसी के लिए भी एक बड़ी मिसाल बन सकती है। आइए जानते हैं विवेक की संघर्ष भरी कहानी के बारे में...
उनके सफर को जो बात सबसे ज्यादा खास बनाती है, वह यह है कि उन्होंने लगातार दूसरे साल यूपीएससी की परीक्षा पास की है। साल 2024 में उनका चयन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस (IRMS) के लिए हुआ था। कई लोगों के लिए यह वह मुकाम था जहां वे चैन की सांस ले सकते थे, लेकिन विवेक के लिए अभी सफर अधूरा था। उनके सीने में कुछ और बड़ा करने की आग थी। उन्हें हर हाल में वह वर्दी चाहिए थी।
कुर्बानियों पर टिकी बचपन की बुनियाद
विवेक की कहानी चंदेरी से शुरू होती है, जहां से उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर से अपनी शुरुआती तालीम हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी पढ़ाई की बुनियाद मजबूत थी, लेकिन घर की जमीनी हकीकत कुछ और ही थी।
उनके पिता एक नगर पालिका कर्मचारी के रूप में काम करते थे। सीमित संसाधनों के बीच घर चलाने की भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वहीं, उनकी मां ने परिवार की मदद के लिए एक दर्जी के तौर पर काम किया। उन्होंने सालों तक सिलाई मशीन के पीछे अपने दिन गुजारे। इन दोनों ने मिलकर वह मजबूत बुनियाद तैयार की, जिस पर आज विवेक का भविष्य खड़ा है।
एक इंटरव्यू में अपने बीते हुए कल को याद करते हुए विवेक बताते हैं, "जब आप एक ऐसे घर में पले-बढ़े हों जहां एक-एक रुपये की अहमियत होती है, तो आप बहुत कम उम्र में ही कड़ी मेहनत की कीमत समझ जाते हैं। मेरे माता-पिता ने मुझे यही सिखाया कि कोई भी कोशिश छोटी नहीं होती, बशर्ते वह आपको आगे की तरफ ले जाए।" यह सीख उनके जहन में हमेशा के लिए घर कर गई।
20 बार नाकाम रहे, लेकिन हौसला नहीं हारा
ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी का सफर ही अपने आप में पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। लेकिन विवेक के लिए, कामयाबी का यह रास्ता बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबा और थका देने वाला था। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्हें करीब 20 प्रतियोगी परीक्षाओं में हार का मुंह देखना पड़ा था। इनमें पटवारी, एमपीपीएससी (MPPSC) और यहां तक कि कांस्टेबल भर्ती जैसी राज्य स्तर की परीक्षाएं भी शामिल थीं। हर बार जब रिजल्ट आता, तो साथ में एक गहरी निराशा लेकर आता। एक-एक रिजेक्शन उनके सफर को वहीं खत्म कर सकता था। लेकिन विवेक ने तय कर लिया था कि वे अपनी पहचान इन नाकामियों से नहीं बनने देंगे।
वे कहते हैं, "कई बार ऐसा हुआ जब मुझे खुद पर शक होने लगा था। लेकिन मैं खुद को यही याद दिलाता था कि इंसान के हौसले से बड़ा कोई दुख नहीं होता। हारता सिर्फ वो है, जो लड़ना छोड़ देता है। बस इसी एक सोच ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी।" इसी नजरिए ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हार मानकर पीछे हटने के बजाय, वे हर बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ वापस लौटे।
IRMS मिलने के बाद भी नहीं रुके
अक्सर एक बार यूपीएससी निकाल लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। 2024 में जब विवेक को आईआरएमएस (IRMS) में जगह मिली, तो उन्होंने वह हासिल कर लिया था जिसका सपना लाखों लोग देखते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि उनकी असल मंजिल कुछ और है। आईपीएस (IPS) बनना हमेशा से उनका सबसे बड़ा ख्वाब रहा था। उन्हें यह प्रेरणा अपने चाचा धर्मेंद्र यादव से मिली थी, जो मध्य प्रदेश पुलिस में टाउन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। अपने चाचा को ड्यूटी करते हुए देखना और समाज पर पुलिसिंग के सीधे असर को करीब से महसूस करना, इन बातों ने विवेक के मन में बचपन से ही वर्दी का बीज बो दिया था।
हिंदी मीडियम से कामयाबी का मिथक तोड़ा
विवेक के सफर का सबसे मजबूत और शानदार पहलू यह है कि उन्होंने दोनों बार यूपीएससी की परीक्षा हिंदी माध्यम से पास की है। आज के वक्त में जब कई लोगों को लगता है कि अंग्रेजी बोलने वालों को इस परीक्षा में एक अलग फायदा मिलता है, तब विवेक की यह कामयाबी एक बहुत बड़ा संदेश देती है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि भाषा कभी भी आपकी सफलता तय नहीं करती। आपकी तैयारी, आपकी लगन और विषयों को लेकर आपकी समझ असल मायने रखती है। विवेक इसे बहुत ही सीधे शब्दों में कहते हैं, "आपका माध्यम कभी आपकी कमजोरी नहीं होता। आपकी समझ और अनुशासन कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगर आपकी बुनियाद मजबूत है, तो कोई भी भाषा आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती।" हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे अनगिनत उम्मीदवारों के लिए विवेक के ये शब्द एक नई उम्मीद और गहरा आत्मविश्वास लेकर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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