सरकारी स्कूल में पढ़ाई, चराई भेड़-बकरियां, 3 बार फेल, फिर चौथी प्रयास में एमपीपीसीएस क्रैक कर बने अधिकारी

विष्णु गुर्जर मध्य प्रदेश के छोटे से गांव सिंगापुरा के रहने वाले हैं। उनका गांव मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा पर स्थित है। उनके माता-पिता कभी स्कूल नहीं गए। पिता का नाम जगदीश गुर्जर है और माता का नाम राममूर्ति बाई है। दोनों गांव में खेती और पशुपालन करते हैं।

मत बैठ थक कर ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यह लाइन मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले विष्णु गुर्जर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो मध्य प्रदेश में एक पीसीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वो प्रदेश के सहकारिता विभाग में विस्तार अधिकारी पद पर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने की कहानी काफी प्रेरणादायी है। क्योंकि वो उस जगह से आते हैं, जहां के लोगों को पीसीएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसी जगह से निकल एमपीपीसीएस की परीक्षा क्रैक करना अपने आप में मिसाल है। लेकिन कहते हैं कि सफलता की राह आसान नहीं होती है। विष्णु ने भी काफी संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल की। कभी उन्होंने भेड़-बकरियां चराईं, गाय-भैंस की देखभाल की और सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई की। इतना ही नहीं जब उन्होंने अफसर बनने की ठानी, तो कई बार परीक्षा में असफलता का सामना भी करना पड़ा। लेकिन वो टूटे नहीं बल्कि राह में आई सभी चुनौतियों का सामना किया। आखिरकार, उन्हें सफलता हासिल हुई। चलिए आज हम आपको विष्णु गर्जर की प्रेरणादायी कहानी के बारे में बताते हैं।

कौन हैं विष्णु गुर्जर विष्णु गुर्जर मध्य प्रदेश के छोटे से गांव सिंगापुरा के रहने वाले हैं। उनका गांव मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा पर स्थित है। उनके माता-पिता कभी स्कूल नहीं गए। पिता का नाम जगदीश गुर्जर है और माता का नाम राममूर्ति बाई है। दोनों गांव में खेती और पशुपालन करते हैं। ऐसे में विष्णु का बचपन भी खेत में काम करते हुए और भैंसों के साथ बीता था।

सरकारी स्कूल से की पढ़ाई विष्णु ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। वह रोजाना साइकिल चलाकर स्कूल जाते थे। वह पढ़ाई में औसत छात्र रहे लेकिन उनका सपना बड़ा था। उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें अधिकारी बनना है। जैसे-जैसे समय बीतता गया तो विष्णु अपने सपने को लेकर आगे बढ़े। उनके माता-पिता भी चाहते थे कि वह अधिकारी बनकर उनका नाम रोशन करें। इसलिए उन्होंने विष्णु की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ा।

ग्रेजएशन के बाद की तैयारी बता दें कि विष्णु ने गांव के सरकारी स्कूल से आठवीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई पड़ोस के गांव सैंची के स्कूल से और वर्ष 2016 में 12वीं की परीक्षा ब्यावरा के स्कूल से उत्तीर्ण की। इसके बाद विष्णु ने जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध पीजी कॉलेज से कला संकाय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद उन्होंने एमपीएससी की तैयारी शुरू की।

पहले प्रयास में फेल सबसे पहले उन्होंने सिलेबस पर फोकस किया और अपनी तैयारी को एक टाइमटेबल के अनुसार शुरू किया था। 2020 में उन्होंने परीक्षा दी और पास करके इंटरव्यू तक पहुंच गए लेकिन उनका सेलेक्शन नहीं हो सका। इस दौरान उनकी उम्र 21 साल थी। भले ही इस परीक्षा में सेलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनका हौसला बुलंद था।

3 बार फेल होने पर नहीं तोड़ा हौसला इसके बाद उन्होंने दोबारा परीक्षा दी, लेकिन इसमें वो मेन परीक्षा में फेल हो गए। फिर अपनी गलतियों को सुधारते हुए फिर से एग्जाम दिया। 2022 में उनका तीसरा प्रयास था। इस बार भी वो इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन असफलता मिली। 3 बार फेल होने के बावजूद भी उनका हौसला नहीं टूटा। हालांकि आसपास के लोगों ने ताने भी मारे और कहना शुरू किया कि अब अफसर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। फिर पिता ने उन्हें भरोसा दिया और कहा कि मेहनत करते रहो।