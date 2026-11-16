पिता का निधन, टीचर ने दी पढ़ाई की फीस, फिर आईआईटियन बेटा नौकरी छोड़ बना IPS
कुछ कहानियां इतनी प्रेरणादायी होती हैं, जो आपको भीतर से झकझोर देती हैं। एक ऐसी ही कहानी है बिहार के रहने वाले विशाल कुमार की। जिन्होंने 2021 की यूपीएससी में 484 रैंक हासिल की और आईपीएस बनने का सपना पूरा किया।
कुछ कहानियां इतनी प्रेरणादायी होती हैं, जो आपको भीतर से झकझोर देती हैं। एक ऐसी ही कहानी है बिहार के रहने वाले विशाल कुमार की। जिन्होंने 2021 की यूपीएससी में 484 रैंक हासिल की और आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। इनके संघर्ष की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल, ये बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। विशाल जब स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनके पिता का निधन हो गया। परिवार की सारी जिम्मेदारी मां पर आ गई। मां पढ़ी-लिखी नहीं थी। तो उन्होंने बकरी पालकर परिवार का भरण-पोषण किया। वहीं, विशाल की पढ़ाई के लिए साधन बेहद सीमित हो गए थे। मगर, कहते हैं कि धरती पर गुरु ईश्वर समान होता है। वह ना सिर्फ आपको शिक्षा देता है, बल्कि आपको सही मार्गदर्शन भी देता है। विशाल को भी ईश्वर समान गुरु मिले, जिन्होंने उनकी पढ़ाई में मदद की। विशाल पढ़ाई में तेज तर्रार थे। खास बात यहै कि अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने आईआईटी में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। फिर अच्छी खासी नौकरी लगी। लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं सिविल सर्विस में जाने का ख्याब भी पल रहा था। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ी और आईआईटियन ने कमाल करते हुए यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। आज वो लाखों युवाओं के प्रेरणास्त्रोत बन गए हैं। चलिए उनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं और ये भी जानेंगे कि उन्होंने यूपीएससी में कितना रैंक हासिल किया था।
कौन हैं विशाल कुमार
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले विशाल कुमार एक गरीब परिवार से आते हैं। वो एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि साल 2009 में उनके पिता का निधन हो गया था। वो तीन भाई बहन थे। इसके बाद मां रीना देवी ने बकरी और भैंस पालकर परिवार का भरण पोषण किया था। उनकी मां ने विशाल को इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। विशाल के पिता ने एक बार कहा था कि मेरा बेटा एक दिन पढ़-लिख बड़ा आदमी बनेगा। विशाल को कहीं ना कहीं ये बात दिल पर बैठ गई थी। जब उनके पिता का निधन हुआ, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई तेज कर दी।
गुरु गौरी शंकर प्रसाद का मिला सहयोग
इस दौरान विशाल को अपने गुरु गौरी शंकर प्रसाद से भी खूब मदद मिली। उन्होंने ही विशाल को यूपीएससी की तैयारी शुरू करने को कहा था। उन्होंने समय-समय पर उनकी पढ़ाई की फीस भी देते थे।
जिला टॉप, फिर आईआईटी कानपुर में लिया प्रवेश
विशाल की पहली सफलता की सीढ़ी उनके स्कूलिंग से होती है। क्योंकि वो एक मेधावी छात्र रहे हैं। 2011 में मैट्रिक कंप्लीट किया और उन्होंने जिले में टॉप किया। 12वीं के बाद विशाल ने तय किया कि वो इंजीनियरिंग करेंगे। विशाल ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए पटना में अभयानंद के सुपर 30 कोचिंग में एडमिशन ले लिया। विशाल ने आईआईटी में प्रवेश के लिए जमकर मेहनत की। आखिरकार, उन्होंने परीक्षा पास करके IIT कानपुर एडमिशन लिया। साल 2017 में वह पासआउट हुए। फिर एक साल रिलायंस में जॉब की।
रिलायंस की नौकरी छोड़ यूपीएससी की तैयारी की
जॉब के दौरान ही टीचर गौरी शंकर ने उन्हें नौकरी छोड़ UPSC की तैयारी करने के लिए कहा। नौकरी छोड़ने के बाद टीचर ने आर्थिक रूप से विशाल की मदद की। फिर वो यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2020 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। प्रीलिम्स परीक्षा में हालांकि विशाल पास हो गए, लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाए।
दूसरे प्रयास में हासिल की 484वीं रैंक
इस असफलता के बाद वो निराश नहीं हुए। बल्कि इस बार और भी मेहनत करके यूपीएससी का एग्जाम दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। 2021 में उन्होंने फिर से परीक्षा दी। इस बार विशाल का रिजल्ट अलग था, उन्हें यूपीएससी में 484वीं रैंक मिली। जोश टॉक के एक वीडियो में वो बताते हैं कि 484रैंक के साथ उन्हें आईपीएस मिला। बता दें कि उन्हें त्रिपुरा कैडर मिला। ऐसे में विशाल की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायी है, जो सीमित साधनों के बीच हार मान लेते हैं और अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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