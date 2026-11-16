पिता का निधन, टीचर ने दी पढ़ाई की फीस, फिर आईआईटियन बेटा नौकरी छोड़ बना IPS

कुछ कहानियां इतनी प्रेरणादायी होती हैं, जो आपको भीतर से झकझोर देती हैं। एक ऐसी ही कहानी है बिहार के रहने वाले विशाल कुमार की। जिन्होंने 2021 की यूपीएससी में 484 रैंक हासिल की और आईपीएस बनने का सपना पूरा किया।

कुछ कहानियां इतनी प्रेरणादायी होती हैं, जो आपको भीतर से झकझोर देती हैं। एक ऐसी ही कहानी है बिहार के रहने वाले विशाल कुमार की। जिन्होंने 2021 की यूपीएससी में 484 रैंक हासिल की और आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। इनके संघर्ष की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल, ये बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। विशाल जब स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनके पिता का निधन हो गया। परिवार की सारी जिम्मेदारी मां पर आ गई। मां पढ़ी-लिखी नहीं थी। तो उन्होंने बकरी पालकर परिवार का भरण-पोषण किया। वहीं, विशाल की पढ़ाई के लिए साधन बेहद सीमित हो गए थे। मगर, कहते हैं कि धरती पर गुरु ईश्वर समान होता है। वह ना सिर्फ आपको शिक्षा देता है, बल्कि आपको सही मार्गदर्शन भी देता है। विशाल को भी ईश्वर समान गुरु मिले, जिन्होंने उनकी पढ़ाई में मदद की। विशाल पढ़ाई में तेज तर्रार थे। खास बात यहै कि अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने आईआईटी में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। फिर अच्छी खासी नौकरी लगी। लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं सिविल सर्विस में जाने का ख्याब भी पल रहा था। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ी और आईआईटियन ने कमाल करते हुए यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। आज वो लाखों युवाओं के प्रेरणास्त्रोत बन गए हैं। चलिए उनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं और ये भी जानेंगे कि उन्होंने यूपीएससी में कितना रैंक हासिल किया था।

कौन हैं विशाल कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले विशाल कुमार एक गरीब परिवार से आते हैं। वो एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि साल 2009 में उनके पिता का निधन हो गया था। वो तीन भाई बहन थे। इसके बाद मां रीना देवी ने बकरी और भैंस पालकर परिवार का भरण पोषण किया था। उनकी मां ने विशाल को इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। विशाल के पिता ने एक बार कहा था कि मेरा बेटा एक दिन पढ़-लिख बड़ा आदमी बनेगा। विशाल को कहीं ना कहीं ये बात दिल पर बैठ गई थी। जब उनके पिता का निधन हुआ, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई तेज कर दी।

गुरु गौरी शंकर प्रसाद का मिला सहयोग इस दौरान विशाल को अपने गुरु गौरी शंकर प्रसाद से भी खूब मदद मिली। उन्होंने ही विशाल को यूपीएससी की तैयारी शुरू करने को कहा था। उन्होंने समय-समय पर उनकी पढ़ाई की फीस भी देते थे।

जिला टॉप, फिर आईआईटी कानपुर में लिया प्रवेश विशाल की पहली सफलता की सीढ़ी उनके स्कूलिंग से होती है। क्योंकि वो एक मेधावी छात्र रहे हैं। 2011 में मैट्रिक कंप्लीट किया और उन्होंने जिले में टॉप किया। 12वीं के बाद विशाल ने तय किया कि वो इंजीनियरिंग करेंगे। विशाल ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए पटना में अभयानंद के सुपर 30 कोचिंग में एडमिशन ले लिया। विशाल ने आईआईटी में प्रवेश के लिए जमकर मेहनत की। आखिरकार, उन्होंने परीक्षा पास करके IIT कानपुर एडमिशन लिया। साल 2017 में वह पासआउट हुए। फिर एक साल रिलायंस में जॉब की।

रिलायंस की नौकरी छोड़ यूपीएससी की तैयारी की जॉब के दौरान ही टीचर गौरी शंकर ने उन्हें नौकरी छोड़ UPSC की तैयारी करने के लिए कहा। नौकरी छोड़ने के बाद टीचर ने आर्थिक रूप से विशाल की मदद की। फिर वो यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2020 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। प्रीलिम्स परीक्षा में हालांकि विशाल पास हो गए, लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाए।