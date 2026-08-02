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Virat Kohli Education: गेंदबाजों का गणित बिगाड़ने वाले विराट कोहली को लगता था मैथ्स से डर, कहां तक की है पढ़ाई

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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विराट कोहली क्रिकेट के किंग माने जाते हैं लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई सिर्फ बारहवीं तक ही की और फिर अपने क्रिकेट के जुनून को चुनकर पूरी दुनिया में नाम कमाया।

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विराट कोहली

जब भी दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम जुबान पर विराट कोहली का ही आता है। मैदान पर उनका गुस्सा, उनकी फुर्ती और रनों की वह भूख... सच में सब कुछ कमाल है। दुनिया का कोई भी गेंदबाज जब रन-मशीन कोहली के सामने आता है, तो एक बार खौफ जरूर खाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने क्रिकेट के मैदान पर हर एक रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाई हैं, वो पढ़ाई-लिखाई के मामले में कैसा था? क्या उनके हाथ में बचपन से ही सिर्फ बल्ला था या फिर किताबों से भी उनका गहरा नाता रहा? आइए जानते हैं मैदान पर गेंदबाजों का गणित बिगाड़ने वाले किंग कोहली ने कितनी पढ़ाई की है...

दिल्ली के एक आम परिवार में जन्मे विराट बचपन से ही बहुत चुलबुले और शरारती थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई दिल्ली के विशाल भारती पब्लिक स्कूल से शुरू हुई। बचपन में वो भी बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही थे। सुबह उठकर स्कूल जाना, किसी तरह होमवर्क पूरा करना और फिर मौका मिलते ही दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलने निकल जाना।

पढ़ाई में टॉपर नहीं थे विराट कोहली

पढ़ाई में विराट कोई बहुत बड़े टॉपर तो नहीं थे, लेकिन वो एक औसत छात्र जरूर थे जो हर चीज में ठीक-ठाक पास हो जाते थे। उनका मन किताबों से ज्यादा खेल के मैदान में लगता था। विराट ने खुद कई इंटरव्यू में बड़े मजे से बताया है कि उन्हें इतिहास और मैथ्स जैसे विषय बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैथ्स का नाम सुनते ही उनके पसीने छूट जाते थे और फॉर्मूले उनके सिर के ऊपर से निकल जाते थे। वहीं, अंग्रेजी में उनकी दिलचस्पी थोड़ी बेहतर थी। लेकिन जब बात खेल के पीरियड की आती थी तो विराट से ज्यादा खुश शायद ही कोई और बच्चा होता था। वो क्लास में भी पीछे बैठकर अक्सर क्रिकेट की फील्डिंग और बैटिंग की रणनीतियां ही दिमाग में बनाते रहते थे।

कहां से मिली क्रिकेट को नई उड़ान

जब विराट 9वीं क्लास में पहुंचे, तो उनके पिता प्रेम कोहली को यह बात समझ आ गई थी कि इस लड़के के अंदर कुछ खास बात है। उन्होंने देख लिया था कि उनका बेटा किताबों से ज्यादा क्रिकेट की बारीकियों को समझता है। इसी वजह से परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया और विराट का दाखिला पश्चिम विहार के सेवियर कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया। इसके पीछे क्रिकेट पर ज्यादा तवज्जो देना ही मकसद था। सेवियर कॉन्वेंट में खेलों को लेकर काफी बढ़ावा दिया जाता था, जो विराट के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। यहां से उनके खेल में एक गजब का निखार आने लगा और वो कोच राजकुमार शर्मा की निगरानी में खुद को तराशने लगे। यही वो वक्त था जब विराट ने अपने शौक को एक सीरियस करियर के तौर पर देखना शुरू कर दिया था।

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सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई

बहुत से लोगों को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाले विराट कोहली ने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है। जी हां, 12वीं पास करने के बाद उनके सामने दो रास्ते थे या तो वो बाकी युवाओं की तरह किसी कॉलेज में दाखिला लेते और कोई डिग्री हासिल करते, या फिर अपने जुनून के पीछे आंख मूंदकर भागते। विराट ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा क्योंकि तब तक उन्हें अंडर-19 और दिल्ली की रणजी टीम के लिए चुना जा चुका था। आज हमें विराट कोहली का सिर्फ स्टारडम और उनकी लग्जरी लाइफ नजर आती है, लेकिन 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देना कोई मामूली फैसला नहीं था।

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उस दौर में क्रिकेट में करियर बनाना एक बहुत बड़ा जुआ हुआ करता था। रिश्तेदारों और आस-पड़ोस के लोगों ने जरूर उनके परिवार को ताने मारे होंगे कि 'लड़का पढ़ाई छोड़ रहा है, अपना भविष्य खराब कर लेगा'। लेकिन विराट के पिता ने उन पर पूरा भरोसा जताया। दुर्भाग्य से जब विराट अपने करियर की शुरुआती सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे, तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। उस वक्त विराट दिल्ली के लिए एक बेहद अहम मैच खेल रहे थे। इस दुखद घड़ी ने उन्हें अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए ही जीना है।

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क्रिकेट ही बना उनकी असली यूनिवर्सिटी

कोहली ने अपनी पूरी जिंदगी उस 22 गज की पिच को समर्पित कर दी। उनके लिए क्रिकेट ही उनका स्कूल बन गया और मैदान ही उनकी यूनिवर्सिटी। उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े सबक किताबों से नहीं, बल्कि हार-जीत, संघर्ष और पसीने से सीखे हैं। विराट की कहानी हमें एक बहुत बड़ी और सच्ची सीख देती है। डिग्रियां बेशक जिंदगी में जरूरी हैं और पढ़ाई का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन अगर आपके अंदर किसी काम को लेकर बेइंतहा जुनून है और आप उसमें अपनी जान झोंक सकते हैं, तो कोई भी कागज का टुकड़ा आपकी कामयाबी तय नहीं कर सकता। अपनी मेहनत के दम पर आज कोहली सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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