ताने से मिली अफसर बनने की प्रेरणा, कई बार फेल, फिर UPPCS क्रैक कर असिस्टेंट कमिश्नर बने विपुल पांडे

विपुल पांडेय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं। वो बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं। एक वीडियो में विपुल ने बताया कि उनके पिता सिंचाई विभाग में सर्वेयर पद पर थे और मां गृहणी थी।

एक कहावत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आपने अपनी मंजिल तय कर ली है और उसे पाने के लिए आप दिन राह मेहनत और कोशिश करते हैं, तो एक ना एक दिन आपको लक्ष्य जरूर हासिल हो जाएगा। एक ऐसी ही कहानी है गोरखपुर के रहने वाले विपुल पांडे की। जिन्होंने साल 2024 की यूपी पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल और असिस्टेंट कमिश्ननर बनकर अपना लोहा भी मनवाया। लेकिन विपुल पांडे के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। इस सफलता से पहले वो यूपीएससी, पीसीएस समेत कई परीक्षाओं में फेल हो चुके थे।यहां तक कभी तो सफलता एकदम पास आकर भी चली गयी। यानी उनका चयन महज कुछ अंकों से भी रह जाता। लेकिन कहते हैं कि अगर इरादें मजबूत हो, तो किस्मत पलटी जा सकती है। लेकिन इनकी किस्मत तब पलटी जब लोग इनकी योग्यता पर सवाल उठाए। यहां तक लोगों ने ये भी कह दिया था कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो आईएएस, पीसीएस थोड़े ही बन पाओगे। बस यहीं से उन्होंने अफसर बनने की ठान ली। चलिए आज हम आपको विपुल पांडे की सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं विपुल पांडे विपुल पांडेय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं। वो बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं। एक वीडियो में विपुल ने बताया कि उनके पिता सिंचाई विभाग में सर्वेयर पद पर थे और मां गृहणी थी। शुरू से ही विपुल पांडे की दिलचस्पी इंजीनियरिंग करने में थी, इसलिए वो बीटेक करना चाहते थे। उनके 2 बड़े भी बीटेक कर रहे थे, वहीं से इन्हें भी इसी की पढ़ाई करनी थी। वो बताते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सभी को बीटेक कराया जा सकता था, इसलिए उन्होंने डिप्लोमा किया। इसके बाद बरेली की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से BTech की पढ़ाई पूरी की।

कोचिंग पढ़ाते समय मिले ताने, फिर बदली किस्मत विपुल बताते हैं कि जब वो डिप्लोमा कर रहे थे, तो वो कोचिंग पढ़ाते थे। कोचिंग में कुछ सीबीएसई के बच्चे भी थे। जबकि विपुल ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। एक दिन सीबीएसई में पढ़ रहे बच्चों के पिता कोचिंग में आए और विपुल से बोले कि तुम तो हिंदी मीडियम से हो और अंग्रेजी तो बोल नहीं पाते, तो कैसे पढ़ा लेते हो। इसके बात विपुल ने पैरेंट्स को बताया कि बहुत सारे हिंदी मीडियम से आईपीएस और पीसीएस अफसर बने हैं। इसपर उन्होंने बिपुल को कहा कि तुम तो आईएएस या पीसीएस नहीं हो ना। उस समय विपुल की उम्र केवल 18 या 19 साल थी। ये बात उन्हें बुरी लगी और कोचिंग से बाहर आकर वो रोने लगे। इसी पल उनके अंदर प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना पनपने लगा। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी काबिलियत साबित करके ही दम लेंगे।

दिल्ली में की तैयारी, कई बार हुए फेल बीटेक के बाद वो दिल्ली आए और यहां एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया। इसके बाद से उनकी जर्नी शुरू हुई। दिन-रात मेहनत कर विपुल ने तैयारी की। उन्होंने 2018 में यूपीपीसीएस और अन्य राज्यों की सिविल सेवा की तैयारी जैसे-UPPSC, हरियाणा, उत्तराखंड स्टेट पीसीएस पर फोकस करना शुरू कर दिया। वह कई एग्जाम में बैठे और फेल हुए। लगातार 7 साल तक उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। कई बार वे प्रीलिम्स या मेन्स में असफल रहे और एक बार तो उत्तराखंड पीसीएस में वह मात्र 0.01 अंक से रह गए। ‘नो मैच फाउंड’ का संदेश उनकी निराशा बढ़ाता गया लेकिन वह रुके नहीं। फिर उन्होंने दिल्ली से बरेली तक का सफर तय किया और लगातार मेहनत जारी रखी।

संघर्षों से भरा जीवन तैयारी के दौरान उन्होंने खूब संघर्ष किया। विपुल ने कई रातें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जागते हुए गुजारीं। एक बार परीक्षा देकर लौटने के बाद हताशा में उन्होंना अपना पेपर टुकड़ों में फाड़ दिया था। उन्होंने अपने जीवन के सबसे ज्यादा कठिन दौर में खुद को संभाला। बुखार की स्थिति में भी वे अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। एक समय ऐसा आया कि जब उनके भाई ने उन्हें मोटिवेट किया और बड़े सपने देखने के साथ-साथ छोटे पर भी फोकस करने के लिए कहा।