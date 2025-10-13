Viksit Bharat Buildathon 2025: विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की आज से हुई शुरुआत, जानें हैकाथॉन डिटेल्स

Viksit Bharat Buildathon 2025: विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 आज 13 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गया है। देश भर के 3 लाख से अधिक स्कूल आज इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, जिसमें 25 लाख से अधिक प्रतिभागी हैं।

Viksit Bharat Buildathon 2025: विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 आज 13 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गया है। इसमें भाग लेने के इच्छुक देश भर के स्कूलों के छात्रों को 11 अक्टूबर, 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट डिटेल्स जमा करने का समय दिया गया था। देश भर के 3 लाख से अधिक स्कूल आज इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, जिसमें 25 लाख से अधिक प्रतिभागी हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ हुई, जिनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भारत के अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक दीपक बागला भी शामिल थे। कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लाइव स्ट्रीम के माध्यम से किया।

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की शुरुआत स्कूली छात्रों के बीच इनोवेशन, क्रिएटिविटी और समस्या-समाधान को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यह कार्यक्रम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बिल्डथॉन चार प्रमुख विषयों पर केंद्रित है: आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत।

महत्वपूर्ण तिथियां- 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर- शिक्षक रजिस्ट्रेशन और सबमिशन प्रक्रिया के माध्यम से छात्र टीमों का मार्गदर्शन करेंगे।

13 अक्टूबर- लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सभी विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी सिंक्रनाइज़ लाइव बिल्डथॉन

13 अक्टूबर 31 अक्टूबर- पोर्टल पर विद्यालयों द्वारा एन्ट्री जमा करना

1 नवंबर 31 दिसंबर- विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा एन्ट्री का मूल्यांकन

जनवरी 2026- टॉप टीमों की घोषणा और सम्मान

पुरुस्कार- एक्सपर्ट का एक पैनल एंट्रीज को चेक करेगा, और टॉप छात्र टीमों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन वि‌द्यालयों और छात्रों को अपने इनोवेशन को और मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट से सहायता, मॅटरशिप और संसाधनों के माध्यम से लंबे समय तक सपोर्ट प्राप्त होगा।