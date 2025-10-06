Viksit Bharat Buildathon 2025: आज खत्म हो रहा रजिस्ट्रेशन, 13 अक्टूबर से शुरू होगा देशभर का सबसे बड़ा लाइव इनोवेशन इवेंट

Viksit Bharat Buildathon 2025 का रजिस्ट्रेशन आज, 6 अक्टूबर को बंद हो रहा है। 13 अक्टूबर से देशभर में शुरू होगा लाइव इनोवेशन इवेंट। जानें थीम, तारीखें और भाग लेने की प्रक्रिया।

Mon, 6 Oct 2025 04:30 PM

Viksit Bharat Buildathon 2025: देशभर के छात्रों को नवाचार और समस्या-समाधान में भागीदारी देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ मिलकर विक्सित भारत बिल्डाथॉन 2025 की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग 23 सितंबर को हुई थी और इसका पंजीकरण आज यानी 6 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रहा है।

13 अक्टूबर को होगा लाइव बिल्डाथॉन विक्सित भारत बिल्डाथॉन का मुख्य आकर्षण नेशनल लाइव बिल्डाथॉन है, जो 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ शुरू होगा। इस दिन देशभर के छात्र एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भाग लेंगे और अपने नवाचार प्रस्तुत करेंगे।

कौन कर सकता है भाग? यह इवेंट कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए है। प्रत्येक टीम में 5 से 7 छात्र शामिल हो सकते हैं और स्कूल किसी भी संख्या में टीमों का पंजीकरण करा सकते हैं। यह अवसर छात्रों को अपनी रचनात्मकता, नवाचार और सीखने की क्षमता को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर दिखाने का मौका देगा।

रजिस्ट्रेशन कैसे करें? आधिकारिक वेबसाइट vbb.mic.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर "Register/Login" लिंक पर क्लिक करें।

अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें।

स्कूल भी "School Teacher Registration 2025" लिंक से आवेदन कर सकते हैं।

इन तारीखों का रखें ध्यान रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख: 6 अक्टूबर 2025

तैयारी गतिविधियां: 6 से 12 अक्टूबर 2025

देशव्यापी लाइव बिल्डाथॉन: 13 अक्टूबर 2025

एंट्री जमा करने की अंतिम तारीख: 14 से 31 अक्टूबर 2025

मूल्यांकन: नवंबर 2025

विजेताओं की घोषणा: दिसंबर 2025

बिल्डाथॉन की मुख्य थीम आत्मनिर्भर भारत - स्वदेशी समाधान और सिस्टम बनाना

स्वदेशी - स्थानीय और मौलिक विचारों को बढ़ावा देना

वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उत्पाद और संसाधनों को प्रोत्साहन

समृद्धि - समावेशी और सतत विकास के रास्ते बनाना