Viksit Bharat Buildathon 2025: विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, करोड़ो का मिलेगा ईनाम

Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय की ओर से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी अधिकारिक वेबसाइट vbb.mic.gov.in पर जाकर अप्लाई करें। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की शुरुआत स्कूली छात्रों के बीच इनोवेशन, क्रिएटिविटी और समस्या-समाधान को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यह कार्यक्रम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत भर के 1.5 लाख स्कूलों के एक करोड़ से अधिक छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। बिल्डथॉन चार प्रमुख विषयों पर केंद्रित है: आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत।

Viksit Bharat Buildathon 2025: विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें- 1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल vbb.mic.gov.in पर जाएं।

2. पोर्टल पर छात्र और स्कूल की पूरी डिटेल्स भरें।

3. प्रारंभिक आइडिया या प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट को सबमिट करें।

महत्वपूर्ण तिथियां- 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर- शिक्षक रजिस्ट्रेशन और सबमिशन प्रक्रिया के माध्यम से छात्र टीमों का मार्गदर्शन करेंगे।

13 अक्टूबर- लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सभी विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी सिंक्रनाइज़ लाइव बिल्डथॉन

13 अक्टूबर 31 अक्टूबर- पोर्टल पर विद्यालयों द्वारा एन्ट्री जमा करना

1 नवंबर 31 दिसंबर- विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा एन्ट्री का मूल्यांकन

जनवरी 2026- टॉप टीमों की घोषणा और सम्मान

पुरुस्कार- एक्सपर्ट का एक पैनल एंट्रीज को चेक करेगा, और टॉप छात्र टीमों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन वि‌द्यालयों और छात्रों को अपने इनोवेशन को और मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट से सहायता, मॅटरशिप और संसाधनों के माध्यम से लंबे समय तक सपोर्ट प्राप्त होगा।