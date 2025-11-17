UPSC Interview Tips: हॉबी में छोटी सी गलती बिगाड़ देगी पूरा इंटरव्यू, विकास दिव्यकीर्ति सर से जानिए टिप्स

संक्षेप: Vikas Divyakirti UPSC Interview Tips: यूपीएससी इंटरव्यू में हॉबी लिखते समय छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। आइए विकास दिव्यकीर्ति सर से जानें इंटरव्यू के लिए जरूरी टिप्स।

Vikas Divyakirti UPSC Interview Tips: यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स 2025 का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ 2736 उम्मीदवारों की धड़कनें अब इंटरव्यू राउंड की ओर बढ़ गई हैं। यह वही राउंड है जिसमें IAS और IPS बनने की किस्मत तय होती है। इस आखिरी चरण में जहां तैयारी, आत्मविश्वास और समझ की परीक्षा होती है, वहीं एक छोटी सी बात भी पूरा इंटरव्यू बिगाड़ सकती है। खासकर इंटरव्यू फॉर्म में लिखी गई हॉबी को लेकर। मशहूर टीचर विकास दिव्यकीर्ति सर भी इंटरव्यू में हॉबी को लेकर खास सावधानी बरतने की सलाह दे चुके हैं। आइए जानते हैं कि हॉबी को लेकर कौन सी गलतियां न करें, जिससे आपका इंटरव्यू शानदार जाए।

गौरतलब है कि यूपीएसी सीएसई परीक्षा के मेन्स के रिजल्ट के बाद अब इंटरव्यूज का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। पिछले इंटरव्यू सेशन की बात करें तो हर दिन दो सेशन, सुबह 9 बजे और दोपहर 1 बजे कैंडिडेट्स को आमंत्रित किया जाएगा। लगभग 20-30 मिनट के इस इंटरव्यू में 275 नंबर दांव पर होते हैं, जिनका सीधा असर सर्विस और रैंक दोनों पर पड़ता है।

विकास दिव्यकीर्ति सर से जानें इंटरव्यू के लिए जरूरी टिप्स इसी गंभीर दौर में कोचिंग जगत के जाने माने नाम डॉ. विकास दिव्यकीर्ति उम्मीदवारों को एक खास बात को लेकर पहले ही सचेत कर चुके हैं। उन्होंने बार-बार समझाया है कि यूपीएससी इंटरव्यू में हॉबी लिखना मामूली काम नहीं है। कई उम्मीदवार सहजता से फिल्में देखना या गाने सुनना अपनी हॉबी में लिख देते हैं, लेकिन यही विकल्प इंटरव्यू पैनल के लिए एक असीमित सवालों का दरवाजा खोल देता है।

विकास दिव्यकीर्ति सर ने बताया हॉबी को लेकर कैसे दें ध्यान दिव्यकीर्ति सर का कहना है कि ऐसी हॉबीज़ पैनल को किसी भी दिशा में सवाल पूछने की पूरी आजादी दे देती हैं। मान लीजिए आपने गाने सुनना लिखा है, तो पैनल आपसे पूछ सकता है कि 1950 के ऐसे तीन गीत बताइए जिन्होंने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। अगर आप अटक गए, तो पूरा इंटरव्यू असहज मोड़ ले सकता है।

हॉबी को लेकर इंटरव्यू में किस बात का रखें ध्यान हॉबी इंटरव्यू में केवल रुचि नहीं दर्शाती, बल्कि आपकी समझ, विश्लेषण क्षमता और व्यक्तित्व की गहराई को भी सामने लाती है। इसलिए सलाह यही है कि वही हॉबी लिखें जिसमें आपकी पकड़ मजबूत हो, जिसे आप ठीक से समझते हों और जिस पर आप आसानी से बातचीत कर सकें।