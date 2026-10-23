IAS ही नहीं... किसी भी फील्ड में कैसे पाएं सफलता, विकास दिव्यकीर्ति ने बताया
डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने सफलता का असली सच बताते हुए कहा है कि कंपटीशन सिर्फ भीड़ का है। किसी भी फील्ड में 3 साल डूबकर मेहनत करें, आप टॉप 1% में होंगे।
आजकल हर गली-नुक्कड़ पर आपको ऐसे नौजवान मिल जाएंगे, जो आंखों में बड़े-बड़े सपने लिए अपनी मंजिल की तरफ बेतहाशा भाग रहे हैं। लेकिन क्या यह भागदौड़ वाकई सही दिशा में है? या हम सब सिर्फ एक अंधी दौड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं? मशहूर शिक्षाविद और लाखों युवाओं के चहेते मेंटर डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने इसी कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाया है। दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास सर अक्सर अपने बेबाक अंदाज और जिंदगी के गहरे तजुर्बों से युवाओं को आईना दिखाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो में बड़े ही आसान लफ्जों में समझाया है कि कामयाबी का असली रास्ता क्या है और क्यों लोग बेवजह भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी काबिलियत और वक्त, दोनों बर्बाद कर रहे हैं। उनका यह नया नजरिया सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो आईएएस बनना चाहते हैं, बल्कि उन तमाम नौजवानों के लिए एक वेक-अप कॉल है, जो जिंदगी के किसी भी मुकाम पर खुद को साबित करना चाहते हैं।
भीड़ का भ्रम और कंपटीशन की असली सच्चाई
विकास दिव्यकीर्ति ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि हमारे देश में कंपटीशन सिर्फ 'नंबर्स' यानी आंकड़ों का है, 'क्वालिटी' का नहीं। जब हम दूर से किसी फील्ड को देखते हैं, तो लगता है कि 'अरे बाप रे, यहां तो कितनी भयंकर प्रतियोगिता है!' लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने यूपीएससी का ही शानदार उदाहरण देते हुए समझाया कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए लगभग 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। यह नंबर सुनकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। लेकिन असली तस्वीर कुछ और ही है। इन 12 लाख में से बमुश्किल 5 लाख लोग ही परीक्षा हॉल तक पहुंचते हैं। और अगर आप और गहराई में जाएं, तो सीरियस तैयारी करने वालों की तादाद तो बस मुट्ठी भर ही होती है। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, इसलिए यहां हर चीज में भीड़ दिखना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इस भीड़ को देखकर डर जाना या अपने कदम पीछे खींच लेना, सबसे बड़ी बेवकूफी है।
एक्टिंग का शौक और मायानगरी मुंबई की हकीकत
अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए विकास सर ने माया नगरी मुंबई का जिक्र किया। हर रोज देश के कोने-कोने से हजारों युवा हीरो या एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर उतरते हैं। एक मोटे आंकड़े के मुताबिक, एक महीने में करीब 2 लाख लोग एक्टर बनने के ख्वाब के साथ मायानगरी पहुंचते हैं। वहां ऑडिशन या स्ट्रगल के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की लाइन में एक ही दिन में 5 से 6 हजार लोग खड़े होते हैं। यह आंकड़ा डराने वाला है। पर क्या ये सभी लोग वाक़ई एक्टिंग की कला को लेकर संजीदा हैं? बिल्कुल नहीं! इनमें से ज्यादातर सिर्फ चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं। असली टैलेंट और खुद पर काम करने वालों की तादाद यहां भी न के बराबर होती है।
3 साल का डूब कर मेहनत वाला जादुई फॉर्मूला
तो फिर इस भीड़ से अलग होकर कामयाबी कैसे हासिल की जाए? इसके जवाब में विकास सर एक बेहद प्रैक्टिकल और असरदार फॉर्मूला देते हैं। उनका कहना है कि आप चाहे कोई भी रास्ता चुनें, किसी भी फील्ड में जाएं, बस 2 से 3 साल पूरी तरह से 'डूब कर' काम कर लीजिए। डूब कर काम करने का सीधा सा मतलब यह है कि आपके दिमाग में अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आपको दुनिया की परवाह छोड़कर, सारे भटकाव से दूर होकर, सिर्फ अपने काम में खुद को झोंक देना होगा।
अगर आप किसी भी फील्ड में बिना भटके, पूरी शिद्दत से सिर्फ तीन साल काम कर लेते हैं, तो विकास दिव्यकीर्ति गारंटी देते हैं कि आप उस क्षेत्र के सबसे बेहतरीन 1 प्रतिशत या आधे प्रतिशत लोगों की लिस्ट में खुद-ब-खुद शामिल हो जाएंगे। आपको बस खुद को उस भीड़ से अलग करना है जो बिना किसी हुनर और क्वालिटी के सिर्फ नंबर बढ़ा रही है।
सफलता सिर्फ आईएएस बनने की मोहताज नहीं
सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो से निकलकर सामने आती है, वह यह है कि कामयाबी का पैमाना सिर्फ आईएएस या आईपीएस बनना हरगिज नहीं है। हमारे समाज ने सफल होने की कुछ बंधी-बंधाई परिभाषाएं बना दी हैं, जिन्हें विकास सर तोड़ रहे हैं। आप खेल में हों, बिजनेस में हों, कला के क्षेत्र में हों या फिर यूट्यूब पर ही क्यों न कुछ कर रहे हों, यह नियम हर जगह लागू होता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर युवा रील और सोशल मीडिया के जाल में फंसा है, वहां फोकस बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। जो इंसान तपना जानता है, वही असली सोना बनकर निखरता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव