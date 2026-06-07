बिहार के 10वीं पास होनहार छात्रों को मिलेगी 'विद्याधन छात्रवृत्ति'; पढ़ाई के लिए हर साल मिलेंगे 75 हजार रुपये तक
Bihar Vidyadhan Scholarship 2026: बिहार की 'विद्याधन छात्रवृत्ति' से गरीब मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए हर साल 75 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी। आइए जानते हैं कि इस छात्रवृत्ति के तहत छात्रों को कितनी आर्थिक मदद मिलेगी और इसकी पात्रता क्या है।
Bihar Vidyadhan Scholarship 2026: बिहार में मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के होनहार छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) ने 'सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन' (SDF) के सहयोग से बिहार इंटरमीडिएट विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम को राज्यभर में प्रचारित-प्रसारित करने का फैसला लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन मेधावी बच्चों की पढ़ाई को जारी रखना है, जो पैसों की तंगी के कारण आगे नहीं पढ़ पाते।
राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) नवीन कुमार ने इस संबंध में बिहार के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को दिशा-निर्देश जारी करते हुए पत्र लिखा है। यह छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के होनहार विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है, ताकि धन के अभाव में उनकी उच्च शिक्षा न रुके। इसके तहत केवल इंटरमीडिएट ही नहीं, बल्कि आगे की कॉलेज और व्यावसायिक पढ़ाई के लिए भी मेधावी छात्रों को वित्तीय मदद दी जाएगी। योजना के तहत 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर योग्य छात्रों का चयन किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस छात्रवृत्ति के तहत छात्रों को कितनी आर्थिक मदद मिलेगी और इसकी पात्रता क्या है।
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता एवं शर्तें:
इस विशेष स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए दो मुख्य शर्तें तय की गई हैं:
सामान्य वर्ग (General Category): 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
दिव्यांग छात्र (PwD Category): इस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 60 प्रतिशत रखी गई है।
पारिवारिक आय: आवेदन करने के लिए छात्र के परिवार की कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति राशि?
चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए दो अलग-अलग स्तरों पर भारी वित्तीय सहायता दी जाएगी:
इंटरमीडिएट (11वीं और 12वीं) के लिए: 10वीं पास करने के बाद आगे की दो साल की पढ़ाई के लिए छात्रों को 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष (कुल 20 हजार रुपये) दिए जाएंगे।
उच्च शिक्षा के लिए: इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद जब छात्र ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य उच्च कोर्सेज में दाखिला लेंगे, तो उन्हें 20 हजार रुपये से लेकर 75 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक की बड़ी छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी।
बिहार सरकार और फाउंडेशन की यह संयुक्त पहल राज्य के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के उन मेधावी बच्चों के लिए वरदान साबित होगी जो पैसों के अभाव में अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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