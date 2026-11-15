सब्जी बेचने वाले की बेटी अंकिता नागर बनीं जज, कभी फॉर्म भरने तक के लिए नहीं थे 800 रुपये
इंदौर की गलियों में माता-पिता के साथ ठेले पर सब्जी बेचने वाली 29 वर्षीय अंकिता नागर ने 2022 में मध्य प्रदेश सिविल जज वर्ग-2 परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया।
सपने देखने के लिए किसी बड़े महल या अमीर परिवार की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए फौलादी इरादों और अटूट मेहनत की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की अंकिता नागर की कहानी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। साल 2022 में मध्य प्रदेश सिविल जज वर्ग-2 के परीक्षा परिणामों ने इस होनहार बेटी की पूरी पहचान बदल दी। इंदौर में माता-पिता के साथ ठेले पर सब्जी बेचने वाली अंकिता ने 5वीं रैंक हासिल कर सिविल जज बनने का गौरव प्राप्त किया।
फॉर्म भरने के लिए भी नहीं थे 800 रुपये
अंकिता के माता-पिता लक्ष्मी और अशोक नागर लंबे समय से इंदौर की गलियों में सब्जी का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। घर का पूरा खर्च इसी छोटी सी कमाई से चलता है।
अंकिता बताती हैं कि आर्थिक तंगी का आलम यह था कि एक समय उनके पास परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए 800 रुपये भी नहीं थे। उस दिन अंकिता के पास सिर्फ 500 रुपये थे। उनकी मां ने दिन भर ठेले पर कड़ी मेहनत कर सब्जी बेची और बाकी के 300 रुपये जुटाए, तब जाकर अंकिता अपना आवेदन फॉर्म भर पाईं।
ठेले पर सब्जी तौलकर करती थीं माता-पिता की मदद
अंकिता का परिवार इंदौर के एक छोटे से मकान में रहता है। वह बचपन से ही अपने घर की आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छे से जानती थीं। माता-पिता का बोझ हल्का करने के लिए अंकिता भी उनके साथ सब्जी के ठेले पर जाती थीं और खुद सब्जी तौलकर ग्राहकों को देती थीं। दिलचस्प बात यह है कि जब सिविल जज परीक्षा का रिजल्ट आया, तो अंकिता ने ठेले पर जाकर ही अपनी मां को यह खुशखबरी सुनाई कि उनकी बेटी अब जज बन गई है। चयन होने के बाद भी वह सादगी के साथ ठेले पर माता-पिता की मदद करती दिखीं।
सपना पूरा करने के लिए टाली शादी, 3 असफलताओं से भी नहीं डरीं
अंकिता ने कॉलेज में एलएलबी (LLB) की पढ़ाई के दौरान ही जज बनने का लक्ष्य तय कर लिया था। परिवार में तीन भाई-बहन हैं, जिनमें बड़े भाई और छोटी बहन की शादी पहले ही हो चुकी थी। लेकिन अंकिता ने अपने सपने को पूरा करने के लिए शादी के दबाव को दरकिनार कर पढ़ाई को प्राथमिकता दी, जिसमें उनके माता-पिता ने भी पूरा साथ दिया।
सफलता की यह राह आसान नहीं थी। अंकिता सिविल जज भर्ती परीक्षा में तीन बार असफल भी हुईं, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी गलतियों से सीखते हुए वह लगातार तैयारी में जुटी रहीं और चौथे प्रयास में मंजिल हासिल कर ली। पिता अशोक नागर गर्व से कहते हैं कि उनकी बेटी उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो छोटी-मोटी मुश्किलों से घबराकर मैदान छोड़ देते हैं। अंकिता आज बरेली में सिविल जज, जूनियर डिविजन पद पर अपनी सेवाएं दें रहीं हैं।
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