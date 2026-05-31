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CBSE कॉपी पर सवाल उठाने वाले छात्र वेदांत से मिले राहुल गांधी, ‘एंटी नेशनल’ कहे जाने पर हुई चर्चा; VIDEO

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था में कथित गड़बड़ी उजागर करने वाले छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने राहुल गांधी से मुलाकात की। बातचीत में ट्रोलिंग, ‘एंटी नेशनल’ और ‘पाकिस्तानी’ जैसे आरोपों पर चर्चा हुई।

CBSE कॉपी पर सवाल उठाने वाले छात्र वेदांत से मिले राहुल गांधी, ‘एंटी नेशनल’ कहे जाने पर हुई चर्चा; VIDEO

सीबीएसई 12वीं की परीक्षा और उससे जुड़ा मूल्यांकन अब सियासी मोड़ ले चुका है। बीते दिनों वेदांत श्रीवास्तव नाम के 12वीं कक्षा के छात्र ने सीबीएसई की उत्तर पुस्तिका को लेकर सवाल उठाया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्ति जाहिर करने के लिए वेदांत को 'पाकिस्तानी' तक कहा गया था। हालांकि, सीबीएसई ने अपनी गलती मानते हुए उन्हें उनकी उचित उत्तर पुस्तिका भेजी। अब इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब वेदांत और उनके भाई की मुलाकात कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हुई।

राहुल गांधी और छात्रों के बीच हुई हल्की फुल्की बातचीत

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में राहुल गांधी वेदांत, उनके भाई सिद्धांत और कुछ अन्य छात्रों के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। बातचीत का विषय केवल सीबीएसई विवाद नहीं था, बल्कि उन आरोपों और तानों पर भी चर्चा हुई जो सोशल मीडिया पर छात्रों को झेलने पड़े। वीडियो में राहुल गांधी मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि क्या उन्हें भी 'आतंकवादी' कहा गया था। इस पर वेदांत के भाई सिद्धांत मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि हां, उन्हें भी तरह तरह के नामों से पुकारा गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें 'डीप स्टेट एजेंट' तक कह दिया और आरोप लगाया कि वे देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर हंसते हुए कहा कि 17 साल के छात्रों को डीप स्टेट एजेंट और आतंकवादी बताना अपने आप में अजीब बात है।

क्या है वेदांत श्रीवास्तव का मामला?

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब वेदांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि सीबीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई उनकी फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका उनकी लिखावट से मेल नहीं खाती। उनका कहना था कि फिजिक्स की कॉपी उनकी अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस की उत्तर पुस्तिकाओं से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। वेदांत ने अपनी लिखावट के नमूने भी साझा किए और सवाल उठाया कि आखिर उन्हें किसी दूसरे छात्र की उत्तर पुस्तिका कैसे भेज दी गई। उनका पोस्ट तेजी से वायरल हुआ और लाखों लोगों तक पहुंच गया।

CBSE ने क्या जवाब दिया?

मामला बढ़ने के बाद सीबीएसई ने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी। बोर्ड ने कहा कि शिकायत की जांच की गई है और सही उत्तर पुस्तिका छात्र के पंजीकृत ईमेल पर भेज दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि आवश्यक होने पर परिणाम में संशोधन किया जाएगा। बाद में वेदांत का परिणाम अपडेट भी किया गया। हालांकि तब तक यह मुद्दा सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा बन चुका था।

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सोशल मीडिया पर शुरू हो गई आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई

जैसे जैसे मामला चर्चा में आया, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। कई लोगों ने वेदांत के दावे का समर्थन किया, जबकि कुछ ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए। कुछ सोशल मीडिया खातों ने तो इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश तक बता दिया। वहीं एक टीवी एंकर द्वारा वेदांत को 'पाकिस्तानी' कहे जाने वाला पोस्ट भी काफी वायरल हुआ। बाद में उस टिप्पणी पर माफी भी मांगी गई। वेदांत के भाई सिद्धांत ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने नया एक्स अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि अपनी शिकायत को सार्वजनिक मंच पर उठा सकें, क्योंकि उन्हें शिकायत दर्ज कराने का कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आ रहा था।

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दूसरे छात्र की रिपोर्ट ने बढ़ाया विवाद

इस विवाद के बीच झारखंड के 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत भी चर्चा में आ गए। उन्होंने एक विस्तृत ब्लॉग लिखकर सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली और उससे जुड़े टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और कई राजनीतिक नेताओं ने भी इसे साझा किया। इसके बाद स्वतंत्र जांच की मांग उठने लगी। हालांकि OSM प्रणाली से जुड़ी कंपनी और सीबीएसई दोनों ने इन आरोपों को खारिज किया है।

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OSM प्रणाली पर पहले से उठ रहे थे सवाल

CBSE ने इस बार पहली बार बड़े पैमाने पर ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का इस्तेमाल किया था। परिणाम घोषित होने के बाद कुछ छात्रों ने कॉपी जांच और रिकॉर्ड से जुड़े कथित तकनीकी मुद्दों की शिकायत की थी। इसी दौरान पास प्रतिशत में गिरावट को लेकर भी सवाल उठे और OSM प्रणाली की कार्यप्रणाली चर्चा के केंद्र में आ गई।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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