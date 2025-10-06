Valmiki Jayanti 2025: रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि पर ये हैं मजेदार क्विज, कितना जानते हैं आप

महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर यहां देखिए 10 सवालों वाला खास क्विज। जानिए रामायण के रचयिता और उनके जीवन से जुड़े रोचक तथ्य। देखें आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं।

Follow Us on

Mon, 6 Oct 2025 10:51 PM

Valmiki Jayanti 2025: हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को पूरे देश में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इन्हें संस्कृत के महान कवि और ‘रामायण’ के रचयिता के रूप में जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें यह सिखाता है कि इंसान चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, ज्ञान, तपस्या और सत्य के मार्ग से वह महान बन सकता है।

वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोग उनके विचारों, रचनाओं और जीवन दर्शन को याद करते हैं। कई जगह शोभायात्राएँ, सत्संग, कथा पाठ और भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है।

Valmiki Jayanti 2025: चलिए खेलते हैं वाल्मीकि जयंती पर क्विज अब देखें कि आप महर्षि वाल्मीकि और उनकी रचना रामायण के बारे में कितना जानते हैं। नीचे दिए गए 10 सवालों के जवाब दीजिए

Valmiki Jayanti 2025: वाल्मीकि जयंती क्विज (10 सवाल) महर्षि वाल्मीकि को किस उपाधि से जाना जाता है? a) आदिकवि

b) वेदव्यास

c) महात्मा

d) काव्यराज

उत्तर: a) आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने कौन सा महाकाव्य लिखा था? a) महाभारत

b) रामायण

c) वेद

d) भगवद गीता

उत्तर: b) रामायण महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम क्या था? a) रत्नाकर

b) भरद्वाज

c) विश्वामित्र

d) नारद

उत्तर: a) रत्नाकर वाल्मीकि जी का जन्म किस दिन मनाया जाता है? a) कार्तिक पूर्णिमा

b) चैत्र पूर्णिमा

c) अश्विन पूर्णिमा

d) माघ पूर्णिमा

उत्तर: c) अश्विन पूर्णिमा वाल्मीकि जी ने किस देवता के नाम का जाप करने से ज्ञान प्राप्त किया था? a) शिव

b) विष्णु

c) राम

d) ब्रह्मा

उत्तर: c) राम रामायण में वाल्मीकि जी ने किसके जीवन की कथा लिखी है? a) कृष्ण

b) राम

c) पांडव

d) हनुमान

उत्तर: b) राम वाल्मीकि जी के शिष्य कौन थे? a) लव और कुश

b) भरत और शत्रुघ्न

c) अर्जुन और नकुल

d) कृष्ण और बलराम

उत्तर: a) लव और कुश वाल्मीकि आश्रम कहां स्थित माना जाता है? a) चित्रकूट

b) प्रयागराज

c) हरिद्वार

d) काशी

उत्तर: a) चित्रकूट रामायण कितने कांडों में विभाजित है? a) पांच

b) सात

c) आठ

d) दस

उत्तर: b) सात वाल्मीकि जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? a) धन कमाना सबसे बड़ा धर्म है

b) इंसान बदल नहीं सकता

c) आत्मज्ञान और भक्ति से जीवन सुधर सकता है

d) अन्याय ही शक्ति है