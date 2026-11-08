नर्सरी से 12वीं तक हमेशा रहीं टॉपर, जानिए सीए फाउंडेशन 2026 की AIR 3 वैभवी की सफलता का राज
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 के रिजल्ट में ग्वालियर की वैभवी सिंघल ने ऑल इंडिया रैंक 3 (AIR 3) हासिल कर देश भर में नाम रोशन किया है।
कहा जाता है कि अगर आपकी मंजिल की दिशा बचपन से ही साफ हो और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी बड़ी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की रहने वाली वैभवी सिंघल ने इस बात को साबित कर दिखाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा आयोजित सीए फाउंडेशन (CA) सितंबर 2026 परीक्षा के नतीजों में वैभवी ने पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 3 (AIR 3) हासिल कर शानदार परचम लहराया है।
रिजल्ट जारी होते ही वैभवी के परिवार में खुशी का माहौल छा गया। 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखने वाली वैभवी ने अपनी मेहनत और निरंतरता के बल पर यह ऐतिहासिक सफलता पाई है।
बचपन से ही होनहार: नर्सरी से 12वीं तक रहीं सिटी टॉपर
वैभवी सिंघल की यह सफलता अचानक मिली कोई चमत्कारिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि उनकी सालों की एकाग्रता का नतीजा है। उनकी मां ने गर्व से बताया कि वैभवी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। उन्होंने नर्सरी क्लास से लेकर हर कक्षा में अपनी क्लास और स्कूल में टॉप किया है।
वैभवी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी अपने शहर में पहला स्थान प्राप्त कर सिटी टॉपर का खिताब हासिल किया था। इसके बाद 12वीं कक्षा में भी वे ग्वालियर शहर की टॉपर रहीं। अपनी मां के अनुसार, वैभवी का ध्यान कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटका और वे हमेशा पढ़ाई के प्रति समर्पित रहीं। सीए रिजल्ट आने के बाद वैभवी ने कहा कि उन्हें अच्छे अंक आने की पूरी उम्मीद तो थी, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल होगी, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।
वैभवी सिंघल का स्कोरकार्ड
सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 परीक्षा में वैभवी ने विभिन्न विषयों में बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं।
बिजनेस इकोनॉमिक्स में 95 अंक, अकाउंटिंग में 93 अंक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 93 अंक, बिजनेस लॉ में 77 अंक, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जैसे विषयों में 90 से अधिक अंक हासिल करना उनकी इन विषयों पर मजबूत पकड़ को दिखाता है।
सीए बनने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए सीख
वैभवी सिंघल की सफलता उन लाखों छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो सीए जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वैभवी की कहानी से यह साबित होता है कि सही समय पर लक्ष्य को चुनना और स्कूल से ही तैयारी को मजबूत रखना कितना जरूरी है।
अगर छात्र 11वीं और 12वीं के दौरान ही अपने विषयों को गहराई से समझें और नियमित रूप से अभ्यास करें, तो सीए फाउंडेशन जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पहली बार में ही टॉप स्थान हासिल किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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